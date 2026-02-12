Harşit Zaferi'nin 108. Yıldönümü Kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Harşit Zaferi'nin 108. Yıldönümü Kutlandı

Harşit Zaferi\'nin 108. Yıldönümü Kutlandı
12.02.2026 15:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Giresun'un Tirebolu ilçesinde, Harşit Zaferi'nin 108. yıl dönümü dolayısıyla şehitlere saygı ve zafer yürüyüşü gerçekleştirildi.

Giresun'un Tirebolu ilçesinde, Harşit Zaferi'nin 108. yıl dönümü dolayısıyla şehitlere saygı ve zafer yürüyüşü gerçekleştirildi.

Demirci Mahallesi'nde bir araya gelen katılımcılar, Türk bayrakları eşliğinde Tirebolu-Doğankent kara yolundan 100. Yıl Orman Parkı'na yürüdü.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın ardından, Kur'an-ı Kerim okundu.

Vali Mustafa Koç, yaptığı konuşmada, toprakların vatan olması için verilen mücadelelerin asla unutulmaması gerektiğini söyledi.

Harşit savunmasının ülkenin var olma, ayakta kalma ve istiklal mücadelesinin bir parçası olarak ortaya çıktığını ifade eden Vali Koç, "1916 yılında düşmanın ilerleyişine karşı canını siper eden Mehmetçiklerimiz, Harşit'te yalnızca bir hattı savunmamış, milletimizin onurunu, istiklalini ve geleceğini muhafaza etmiştir. Bugün burada yazılan destan, kurtuluş mücadelemizin de ilham kaynaklarından biri olmuştur." diye konuştu.

AK Parti Giresun Milletvekili Ali Temür ise Harşit Zaferi'nin tüm öğrencilere mutlaka öğretilmesi gerektiğini belirtti.

17. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Burak Yılmaz da Harşit savunmasının sınırlı imkanlarla yürütülmesine rağmen yüksek disiplin, kararlılık ve vatan sevgisiyle başarıya ulaşmış örnek bir savunma harekatı olduğunu aktardı.

Savunma hattındaki Mehmetçiğin görevini canı pahasına yerine getirerek düşmana geçit vermediğini ifade eden Yılmaz, "Birinci Dünya Savaşı'nın en çetin dönemlerinde Harşit Vadisi'nde tesis edilen savunma hattı, Karadeniz sahillerinin tamamının işgal edilmesini, Rusya'nın İstanbul'a ve sıcak denizlere ulaşmasını önlemiş, ordumuz stratejik anlamda hayati zaman kazanmıştır." dedi.

Orman Genel Müdür Yardımcısı ve Harşit Savunması Vakfı Başkanı Mustafa Özkaya ise Harşit'ten düşmanın geçemediğini dile getirerek, "Bir düşünürün ifadesiyle söyleyeyim, bir Çanakkale geçilememiştir, bir de Harşit geçilememiştir." ifadelerini kullandı.

Fidan dikiminin de yapıldığı programa, eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, sivil toplum kurulu temsilcileri, ilçe kaymakamları, belediye başkanları, öğrenciler ve öğretmenler katıldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Tirebolu, Giresun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Harşit Zaferi'nin 108. Yıldönümü Kutlandı - Son Dakika

Avcılar’da 3 çocuk veterinere torpil attı içerideki hayvanların kaçıştığı anlar kamerada Avcılar'da 3 çocuk veterinere torpil attı; içerideki hayvanların kaçıştığı anlar kamerada
Sevgililer Günü’nde Fenerbahçe derbisi mi, eş mi Trabzonlu vatandaşın cevabı efsane Sevgililer Günü'nde Fenerbahçe derbisi mi, eş mi? Trabzonlu vatandaşın cevabı efsane
’Birini bıçaklamam lazım’ diyerek evden çıktı, genç kızın kabusu oldu 'Birini bıçaklamam lazım' diyerek evden çıktı, genç kızın kabusu oldu
Devlet hastanesindeki ’rüşvet’ skandalında gözaltına alınan iki doktor tutuklandı Devlet hastanesindeki 'rüşvet' skandalında gözaltına alınan iki doktor tutuklandı
BMW, yangın riski nedeniyle dünya çapında yüz binlerce aracı geri çağıracak BMW, yangın riski nedeniyle dünya çapında yüz binlerce aracı geri çağıracak
Market alışverişine çıkan vatandaş, ’’İndirim’’ etiketini görünce isyan etti: Bu nasıl iş Market alışverişine çıkan vatandaş, ''İndirim'' etiketini görünce isyan etti: Bu nasıl iş?

15:24
Borsa İstanbul’da tarihi rekor İlk kez bu seviyeyi gördü
Borsa İstanbul'da tarihi rekor! İlk kez bu seviyeyi gördü
15:14
Brüksel’e giden Hacıosmanoğlu’nun yürüyüşü ve tavırları olay oldu
Brüksel'e giden Hacıosmanoğlu'nun yürüyüşü ve tavırları olay oldu
15:08
TÜİK verile ile ortaya çıktı: İşte en çok büyükbaş hayvanın olduğu ilimiz
TÜİK verile ile ortaya çıktı: İşte en çok büyükbaş hayvanın olduğu ilimiz
14:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP’nin faşizan ve kibirli zihniyetine bir kez daha tanık olduk
Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP'nin faşizan ve kibirli zihniyetine bir kez daha tanık olduk
14:03
Dövmeli kadının iddialarının odağındaki gençten yanıt geldi
Dövmeli kadının iddialarının odağındaki gençten yanıt geldi
13:17
Fatih Terim ve Dursun Özbek, Candemir Berkman’ın cenazesinde bir araya geldi
Fatih Terim ve Dursun Özbek, Candemir Berkman'ın cenazesinde bir araya geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2026 15:42:22. #7.11#
SON DAKİKA: Harşit Zaferi'nin 108. Yıldönümü Kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.