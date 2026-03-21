Harvard'a Ayrımcılık Davası
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Harvard'a Ayrımcılık Davası

21.03.2026 00:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD, Harvard Üniversitesi'ne Yahudi öğrencilere ayrımcılık yaptığı gerekçesiyle dava açtı.

ABD Adalet Bakanlığı, İsrail'in saldırıları altındaki Filistin'e destek protestolarıyla gündeme gelen Harvard Üniversitesine "Yahudi ve İsrailli öğrencilere yönelik ırk ve ulusal köken ayrımcılığı yaptığı" gerekçesiyle dava açtı.

ABD'nin en köklü eğitim kurumlarından Harvard Üniversitesi, Filistin'e destek için düzenlenen kampüs protestoları nedeniyle hükümetin hedefinde kalmaya devam ediyor.

ABD Adalet Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, üniversitenin "Yahudi ve İsrailli öğrencilere yönelik ırk ve ulusal köken ayrımcılığı yaparak" 1964 tarihli Medeni Haklar Yasası'nın 6. maddesini ihlal ettiği ve bu nedenle dava açıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Harvard, İsrail'e karşıtlıklarını ifade ettiğini savunan Yahudi karşıtı öğrenci gruplarının, öğretim üyelerinin ve ziyaretçilerin, İsrail ile ırksal, etnik ve ulusal bağları olduğu düşünülen Yahudi ve İsrailli öğrencilere saldırmasına, onları taciz etmesine ve korkutmasına müsamaha göstermiştir." ifadesi kullanıldı.

Üniversitenin "Yahudi ve İsrailli öğrencilerinin içinde bulunduğu zor duruma kasten kayıtsız kaldığı" savunulan açıklamada, Harvard'ın, "ilgili yasa maddesini ihlal ettiği süreç boyunca kabul ettiği" milyarlarca dolarlık fonun geri alınmasının amaçlandığı kaydedildi.

ABD'deki üniversitelerde İsrail'in Gazze'ye saldırılarına karşılık düzenlenen Filistin'e destek gösterileri, İsrail yanlısı bazı kesimler tarafından "Yahudi düşmanlığı" yapıldığı öne sürülerek hedef alınmıştı.

Hükümet, aralarında Harvard'ın da olduğu birçok üniversiteyi, başta Filistin'e destek için düzenlenen kampüs protestoları ile çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık programlarını gerekçe göstererek federal fonlarını dondurmakla tehdit etmişti.

Bu süreçte Adalet Bakanlığı, Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı, Eğitim Bakanlığı ve Genel Hizmetler İdaresi (GSA) ortaklığıyla "Antisemitizmle Mücadele Görev Gücü" kurulmuştu.

ABD'deki bazı kuruluşlar da 2024'te üniversitelerde başlayan Filistin'e destek protestolarının ardından Columbia, Yale ve Harvard gibi ülkenin seçkin eğitim kurumlarının da arasında bulunduğu pek çok üniversite yönetimine karşı soruşturma açmış, siyasi baskıların yanında maddi kısıtlamalara gitmişti.

Kaynak: AA

Harvard Üniversitesi, Güncel, Son Dakika

23:05
22:42
22:30
22:07
22:05
21:25
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2026 00:47:40. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.