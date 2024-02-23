Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, Üçyol köyünü ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, Üçyol köyünü ziyaret etti

Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, Üçyol köyünü ziyaret etti

Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, Üçyol köyünü ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi, talep ve ihtiyaçlarını dinledi. Köyde yapılan çalışmalar ve köyün genel durumu hakkında bilgi alan İmrak, daha sonra Üçyol İlkokulunu ziyaret ederek öğretmenlerden faaliyetler hakkında bilgi aldı ve öğrencilerle sohbet etti.

23.02.2024 12:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, köyleri ziyaretlerine devam ediyor.

Üçyol köyünü ziyaret eden Kaymakam İmrak, vatandaşlarla bir araya geldi, talep ve ihtiyaçlarını dinledi.

Köyde yapılan çalışmalar ve köyün genel durumu hakkında bilgi alan İmrak, daha sonra Üçyol İlkokulunu ziyaret etti.

İmrak, okulda yürütülen faaliyetler hakkında öğretmenlerden bilgi aldı, öğrencilerle sohbet etti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, Üçyol köyünü ziyaret etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2024 16:26:23. #1.12#
SON DAKİKA: Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, Üçyol köyünü ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement