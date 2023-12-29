 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, köyleri ziyaret ediyor - Son Dakika
Üye Girişi

Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, köyleri ziyaret ediyor

Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, Kayıklı Köyü'nü ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi ve talepleri dinledi. Ayrıca köyde devam eden kilitli parke taşı döşeme çalışmalarını da inceledi. Ziyarete İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Mehmet Mustafa Güven, Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Ramazan Çiçek ve Meclis üyesi Ömer Güzel de katıldı.

Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, köyleri ziyaret ediyor
29.12.2023 - 10:13,  Güncelleme: 10:15
Abone Ol

Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, köyleri ziyaret ederek, vatandaşlarla bir araya geliyor, talepleri dinliyor.

Bu kapsamda Kayıklı Köyünü ziyaret eden İmrak, vatandaşlarla bir araya geldi, talepleri dinledi.

İmrak, köyde yapımı devam eden kilitli parke taşı döşeme çalışmalarıyla ilgili de inceleme yaptı.

Ziyarette, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Mehmet Mustafa Güven, Kaymakamlık Yazı İşleri müdürü Ramazan Çiçek, Meclis üyesi Ömer Güzel de yer aldı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Mustafa Güven, Jandarma, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, köyleri ziyaret ediyor - Son Dakika


11:34
MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! Türkiye'deki sinagog ve kiliselere saldırı hazırlığındaki 32 şüpheli yakalandı MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! Türkiye'deki sinagog ve kiliselere saldırı hazırlığındaki 32 şüpheli yakalandı
11:19
Anlaşmazlık çıkınca Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girmiş! İşte asgari ücret zammının perde arkası Anlaşmazlık çıkınca Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girmiş! İşte asgari ücret zammının perde arkası
11:06
Ünlü şarkıcı Kurtuluş Kuş,10 yıldır aşk yaşadığı sevgilisiyle evlendi Ünlü şarkıcı Kurtuluş Kuş,10 yıldır aşk yaşadığı sevgilisiyle evlendi
10:51
Fatih Terim'e soğuk duş! Tribünlerden yükselen tezahüratları duyunca yüzü düştü Fatih Terim'e soğuk duş! Tribünlerden yükselen tezahüratları duyunca yüzü düştü
10:51
Tesla Cybertruck ilk kazasını yaptı! Kafa kafaya çarpıştığı araç haşat oldu Tesla Cybertruck ilk kazasını yaptı! Kafa kafaya çarpıştığı araç haşat oldu
10:38
İspanya Kraliçesi Letizia'nın eski eniştesiyle yasak aşkı ortaya çıktı İspanya Kraliçesi Letizia'nın eski eniştesiyle yasak aşkı ortaya çıktı
10:38
Adana Demirspor, Younes Belhanda ile yollarını ayırdı Adana Demirspor, Younes Belhanda ile yollarını ayırdı
10:35
Altın yükselişini sürdürüyor! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyetin fiyatı Altın yükselişini sürdürüyor! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyetin fiyatı

Son Dakika
11:34 MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! Türkiye'deki sinagog ve kiliselere saldırı hazırlığındaki 32 şüpheli yakalandı
11:19 Anlaşmazlık çıkınca Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girmiş! İşte asgari ücret zammının perde arkası
11:06 Ünlü şarkıcı Kurtuluş Kuş,10 yıldır aşk yaşadığı sevgilisiyle evlendi
10:51 Fatih Terim'e soğuk duş! Tribünlerden yükselen tezahüratları duyunca yüzü düştü
10:51 Tesla Cybertruck ilk kazasını yaptı! Kafa kafaya çarpıştığı araç haşat oldu
10:38 İspanya Kraliçesi Letizia'nın eski eniştesiyle yasak aşkı ortaya çıktı
10:38 Adana Demirspor, Younes Belhanda ile yollarını ayırdı
10:35 Altın yükselişini sürdürüyor! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyetin fiyatı
10:33 Dolar 29,54'ten işlem görüyor
10:20 RTÜK, Kızıl Goncalar dizisini 'Toplumun değerlerine aykırı' gerekçesiyle ceza verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2023 11:50:53. #1.13#
SON DAKİKA: Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, köyleri ziyaret ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement