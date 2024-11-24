Hasankeyf Sakin Şehir Olma Yolunda

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Batman'ın tarihi Hasankeyf ilçesi, Türkiye'nin 26'ncı "sakin şehri" olmak istiyor.

Batman merkeze 37 kilometre mesafede olan tarihi ilçenin Uluslararası Sakin Kentler Birliği (Cittaslow) ağına dahil edilmesi amacıyla Hasankeyf Kaymakamlığı öncülüğünde çalışma yürütülüyor.

İlçeyi daha tanınır hale getirmek, yerli ve yabancı turist potansiyelini arttırmak ve bu potansiyelini ekonomik değere dönüştürmek amacıyla Hasankeyf Kaymakamlığı öncülüğünde GAP Bölge Kalkınma İdaresi ve İl Özel İdaresi arasında ilçenin Cittaslow ağına dahil edilmesi için protokol imzalandı.

Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, AA muhabirine, Hasankeyf'in 12 bin yıllık kadim bir tarihe sahip, Mezopotamya'nın kalbi bir ilçe olduğunu söyledi.

İlçenin Ilısu Barajı sonrası sadece tarihi ve kültürüyle değil suyun da her türlü imkanında faydalandığını kaydeden İmrak, ilçenin su sporları merkezi olma yolunda da ilerleme katettiğini belirtti.

Bu yıl 100 bin turist ağırlama hedeflerinin olduğunu, tarihi ilçenin bu yıl kasım ayı itibarıyla 125 bin kişiyi ağırladığını bildiren İmrak, "Bu hedefimizi tutturmuş olduk ama bizler için bu yeterli bir potansiyel değil. Biz inanıyoruz ki Hasankeyf, 100 binleri, milyonları ağırlayabilecek potansiyel ve imkana sahip. Bunun için gayret sarf ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Bir yıl önce göreve başladığında ilçenin en önemli özelliğinin sakinliği olduğunu fark ettiğini anlatan İmrak, bundan dolayı Hasankeyf'e yakışacak en güzel etiketlerden birinin "sakin şehir" unvanı olduğunu düşündüklerini dile getirdi.

73 kriteri yerine getirmesi gerekiyor

Buna yönelik çalışmaları başlattıklarını ifade eden İmrak, şöyle devam etti.

"Sayın Valimizin öncülüğünde büyük bir destek gördük. İlk olarak kapısını çaldığımız GAP Bölge Kalkınma İdaremiz bu konuda bize büyük bir destek verdi. Kaymakamlığımız öncülüğünde GAP Bölge Kalkınma İdaresi ve İl Özel İdaremizle bir protokol imzaladık ve Cittaslow üyelik şartlarını yerine getirebilmek için çalışmalarımıza başladık."

Cittaslow ağına dahil olabilmek için yaklaşık 73 kriterin yerine getirilmesi gerektiğini kaydeden İmrak, Hasankeyf'in kendi dinamikleri içerisinde 40'a yakın kriteri taşıdığını kaydetti.

İmrak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Tüm kriterleri tamamlayarak üyelik başvurusunda bulunacağız. Bazı ufak dokunuşlarla 73 barajına ulaşacağız. Aktivitelerimiz hep bu yönde gelişecek. Bütün parametreleri yerine getirip Hasankeyf'i bir Cittaslow üyesi yaparak Batman'ımıza, ülkemize kazandıracağız. Cittaslow için halkın içme suyu tüketiminin ulusal ortalamayla karşılaştırılması, kentsel katı atıkların ayrıştırılarak toplanması, kamunun yenilenebilir enerji kaynaklarından enerji üretimi, engellilere yönelik mimari engellerin kaldırılması, aile hayatı ve hamile kadınlar için girişimler, sağlık hizmetlerine onaylanmış ulaşılabilirlik, kentin direnci için planlama, kentsel yaşanabilirliğinin arttırılması, kentin internet ağına sahip olması, el yapımı ve etiketli veya markalı esnaf ve sanatkar ürünlerinin, yerel ve geleneksel kültürel etkinliklerin korunması ve değerlerinin arttırılması, çocuk bakımının desteklenmesi, genç neslin istihdam durumu gibi 73 kriterin karşılanmış olması gerekmektedir."

Adaylık süreci için çalışmalara başladıklarını kaydeden İmrak, proje kapsamında koordinasyon ekibi kurulduğunu, ilçenin Cittaslow ağına dahil edilmesi için başvuru hazırlıkları yapıldığını bildirdi.

İlçenin potansiyelini belirlemek ve ihtiyaç analizini ortaya çıkarmak için danışmanlık hizmeti alımı yapıldığını belirten İmrak, şöyle dedi:

"İlgili firmadan ön ara rapor alınmıştır. Ara rapor akabinde eksik görülen konular kapsamında eğitim planlaması yapılmıştır. Katılım kriterleri kapsamında Belediye, Köylere Hizmet Götürme Birliği ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ile trafik güvenliği ve yaşanabilir şehir merkezi için haritalandırma, işaretleme ve güzergah belirleme çalışmaları yapılmaktadır. İlçe bisiklet yolları için alan belirleme çalışmaları tamamlanmıştır. Gençlik ve spor uygulamaları konusunda gerekli tüm raporlamalar hazırlanmıştır."

Türkiye'de Cittaslow ağına dahil 25 yerin olduğunu aktaran İmrak, ilçe olarak 26'ncı yer olmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.