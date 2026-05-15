Hasankeyf'te Havacılık Festivali Düzenlendi

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde Kaymakamlık himayesinde, Hasankeyf Su ve Hava Spor Kulübünce "Havacılık Festivali" gerçekleştirildi.

Hasankeyf Limanı'nda düzenlenen etkinlikte, model uçak eğitimlerini başarıyla tamamlayan öğrenciler, yaptıkları uçakları sergileme fırsatı buldu.

Festival kapsamında çocuklar, uçurtma uçurarak keyifli anlar yaşadı.

Hasankeyf Su ve Hava Spor Kulübü Başkanı Osman Kılıç, amaçlarının çocuklara havacılığı sevdirmek ve bu alanda ufuk açmak olduğunu söyledi.

İlçede ilk kez festivalin düzenlendiğini belirten Kılıç, "Hasankeyf'teki çocuklarımız için festivali düzenledik. Festival kapsamında model uçaklarımızı çocuklara tanıttık. Çocuklarla birlikte uçurtma uçurduk. Hedefimiz çocuklara uçağın nasıl uçtuğu konusunda bilgi vermek, havacılık prensiplerini öğretmek ve havacılığa olan tutkularını geliştirmektir." dedi.