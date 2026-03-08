Hasankeyf'te Kadınlar Günü Kutlaması - Son Dakika
Hasankeyf'te Kadınlar Günü Kutlaması

Hasankeyf'te Kadınlar Günü Kutlaması
08.03.2026 12:21
Hasankeyf'te kadınlar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadına yönelik şiddete dikkat çekti.

BATMAN'ın 12 bin yıllık geçmişe sahip ilçesi Hasankeyf'te 8 Mart Dünya Kadınlar günü dolayısıyla bir araya gelen kadınlar, ukulele eşliğinde şarkılar söyledi, kadına yönelik şiddete dikkat çekti.

Batman'ın 12 bin yıllık geçmişe sahip ilçesi Hasankeyf'te toplanan kadınlar, 8 Mart Dünya Kadınlar günü dolayısıyla ilçenin sembol noktalarından biri olan 553 yıllık Zeynel Bey Türbesi önünde buluştu. Etkinlikte siyah kıyafetler giyip turuncu fular takan kadınlar, ukulele eşliğinde şarkılar söyleyerek kadına yönelik şiddete dikkat çekti. Söyledikleri şarkıların kadınlara ilham olmasını dilediklerini söyleyen Neval Özenç, "Bugün çok değerli bir gün için burada bir aradayız. 8 Mart kadınların emeğinin ve dayanışmasının hatırlandığı bir gün. Bizler ukulele grubuyuz, her hafta bir araya gelerek şarkılarımızı, türkülerimizi söylüyoruz. Bu şekilde günlük hayatın yoğunluğundan sıyrılıp bir nefes alıyoruz. Diliyorum ki, bu şarkılarımız, bu ezgilerimiz bütün kadınlara güç, neşe ve ilham olur" dedi.

'UMARIM KADIN TOPLUMDAKİ HAK ETTİĞİ YERİNİ BULUR'

Grup şefi Münevver Denizhan ise kadının toplumdaki yerinin çok önemli olduğunu ifade ederek, "Burada, 12 bin yıllık tarihin önünde 18 kadın bir araya geldik. Hem 8 Mart'a dikkat çekmek hem de kadına yönelik şiddete dikkat çekmek için buradayız. O yüzden turuncu fularlarımızı taktık. Ukulele eşliğinde şarkılar söyledik. Bu çalışma bu bölgede hiç yapılmamış. Kadınlar bir araya mutlu olmak için, keyif akmak için, şarkılar söylemek için geliyor. Biz o yüzden bir araya geliyoruz. Kadının toplumdaki yeri çok önemli. 8 Mart önemli bir anma günü. O yüzden siyah giyindik. Kadına yönelik şiddete de dikkat çekmek için de turuncu fularlar taktık. Umarım kadın toplumdaki hak ettiği yerini bulur. Biz bugün bu tarihi yerde bir araya gelerek söylediğimiz şarkıların hepsini tüm kadınlarımıza ithaf ediyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

