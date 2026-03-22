Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hasanlar Barajı Suya Doydu

22.03.2026 11:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce'deki Hasanlar Barajı, son yağışlarla doluluk oranını yüzde 100'e çıkardı.

Düzce'de tarım arazilerindeki sulama faaliyetlerinde önemli rol oynamasının yanı sıra İstanbul'a içme suyu temini sağlayan Hasanlar Barajı, son yağışlarla suya doydu.

Sulama ve taşkın kontrolü amacıyla 1972'de Yığılca ilçesi Küçük Melen Çayı üzerinde inşa edilen baraj, 80 metre yüksekliğe ve 1 milyon 651 bin metreküp su kapasitesine sahip.

Bu özelliğiyle kentte bulunan 2 aktif barajın büyüğü olan Hasanlar Barajı, 26 bin 450 hektarlık alana sulama hizmeti veriyor.

Düzce Ovası'nda yürütülen tarımsal faaliyetlere önemli katkı sağlayan baraj, aynı zamanda Melen Havzası içerisinde yer almasıyla İstanbul'un içme suyu ihtiyacının da bir bölümünü karşılıyor.

Kentte aktif tarım yapılan 30 bin dönüm arazinin yüzde 45'ine su temin eden barajda doluluk son yağışlarla yüzde 100'e ulaşırken, baraj gölü alanının ocak ayında aldığı yağış miktarı son 35 yılın aynı dönemine göre 3 katına çıktı.

İlkbahar aylarında alınacak yağışlarla Hasanlar Barajı'nda su sıkıntısı beklenmiyor.

"Yağışın miktarı değil, yeryüzüne düzenli inmesi doğa için daha faydalı"

Düzce Üniversitesi Toprak İlmi ve Ekoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oktay Yıldız, AA muhabirine, yağışın miktarının değil, yeryüzüne düzenli inmesinin doğa için daha faydalı olduğunu söyledi.

Yağışın aniden yağarak yüzeysel kalmasının bitkilere yararının olmadığını hatta zarar verdiğini anlatan Yıldız, "Yağış miktarına bakacak olursak bu yıl hiç kuraklığın olmaması gerekiyor. Bu yılki toplam yağış oranlarına bakarsak şu an iyi gibi görünüyor ama bitki örtüsü açısından bu yıl kuraklık olmayacak diyemem. Şu an yağış kesilir ve nisan, mayıs ve haziranda yağış hiç olmazsa yine kuraklık geçirebiliriz." diye konuştu.

Akademisyenler olarak saha çalışmalarında yağış oranlarından ziyade, yağış dağılımına daha fazla önem verdiklerini dile getirerek, "Yağışın zamansal olarak nasıl dağıldığına daha çok önem veririz. Bu ekonomideki toplam gelir gibi bir şeydir. Gelirin büyük kısmı bir noktaya gider, diğer kısımlar düzgün dağılmazsa yine refah düzeyi yükselmez. Doğada da durum bu şekildedir. Yağışın toplamı önemlidir fakat resmin tamamını göstermez. Aralıktan şubat sonuna kadar olan yağış seyri, nisanda ve mayısta devam ederse özellikle bitkilerin büyüme döneminde su bakımından bolluk görebiliriz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2026 12:23:50. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.