Hasanov\'dan Başmüftülük Hedefleri

Bulgaristan Müslümanları Başmüftülüğü için aday olan ve Başmüftü Yardımcısı olarak görev yapan Ahmed Hasanov, seçim sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Başkent Sofya'da 21 Haziran'da yapılacak seçim öncesinde AA muhabirine konuşan Hasanov, seçilmesi halinde öncelikli hedefinin dini hizmetlerin kalitesini artırmak, gençlerin dini ve kültürel eğitimine daha fazla ağırlık vermek ve Başmüftülüğün kurumsal yapısını güçlendirmek olduğunu belirtti.

Dini hizmetlerin geliştirilmesine özel önem vereceklerini ifade eden Hasanov, imam ve din görevlilerinin mesleki gelişim programlarının artırılacağını ve müftülüklerin toplumla daha yakın temas kurmasının sağlanacağını söyledi.

Gençlere yönelik çalışmalar

Gençlerin dini kurumlara ve cami hayatına ilgisinin artırılmasının öncelikleri arasında yer aldığını vurgulayan Hasanov, "Gençler bizim geleceğimiz. Onların bu çağda büyürken manevi değerlerinden uzaklaşmadan, olumsuz alışkanlıklardan etkilenmeden yetişmeleri çok önemli. Bu doğrultuda gençlik kampları, seminerler ve çeşitli buluşmalar düzenleyerek gençlerle ortak bir dil kurmaya çalışacağız." diye konuştu.

Hasanov, camilerin yalnızca ibadet edilen mekanlar değil, aynı zamanda eğitim, kültür ve sosyal dayanışma merkezleri olarak değerlendirilmesi gerektiğini, gençlerin aktif rol aldığı projelerle aidiyet duygusunun güçlendirilmesini amaçladıklarını ifade etti.

Din eğitiminin niteliğini artırmayı, eğitim kurumlarını güçlendirmeyi ve gençlere daha geniş imkanlar sunmayı temel öncelikler arasında gördüklerini dile getiren Hasanov, şöyle devam etti:

"Bundan sonraki eğitim politikamızda özellikle imam hatip okullarımızın pedagojik altyapısını daha da güçlendirmek ve onlara destek vermek olacak. Programları zenginleştirerek daha fazla öğrenciye ulaşmak ve bu eğitim kurumlarımızı daha ileri taşımak başlıca hedeflerimizde yer alacak. Ayrıca internet ve dijital platformlar üzerinden çocukların anlayabileceği seviyede ders içerikleri sunarak gençlerin kendi çağlarına uygun şekilde yetişmelerini sağlamayı hedefliyoruz."

Türkiye ile işbirliğinin geliştirilmesi hedefleniyor

Hasanov, Türkiye'nin eğitim, din hizmetleri, kültürel faaliyetler ve vakıf eserlerinin korunması gibi alanlarda Bulgaristan Müslümanlarına önemli katkılar sağladığını, bu destekleri takdirle karşıladıklarını belirtti.

Türkiye ile ilişkilerin karşılıklı saygı ve işbirliği temelinde geliştirilmesinden yana olduklarına vurgu yapan Hasanov, özellikle eğitim, gençlik çalışmaları, din görevlilerinin mesleki gelişimi, kültürel mirasın korunması ve sosyal projeler alanlarında ortak çalışmaların artırılmasını arzu ettiklerini kaydetti.

Hasanov, amaçlarının Bulgaristan Müslümanlarının ihtiyaçlarına yönelik projeleri uluslararası tecrübe ve imkanlarla desteklemek, aynı zamanda ülkenin toplumsal huzuruna ve birlikteliğine katkı sağlamak olduğunu dile getirdi.

Toplumsal sorunlar ve Başmüftülüğün rolü

Bulgaristan Müslüman toplumunun karşı karşıya olduğu temel sorunlar arasında gençlerin dini ve kültürel kimliklerini koruyabilmesi, bazı bölgelerde yaşanan nüfus azalması, din eğitimi ihtiyacı ve sosyal dayanışmanın güçlendirilmesi gerekliliğinin bulunduğunu aktaran Hasanov, Başmüftülüğün sadece dini hizmet sunan bir kurum değil, aynı zamanda toplumsal birlik ve dayanışmayı güçlendiren bir rehber olması gerektiğini vurguladı.

Hasanov, farklı din ve topluluklarla karşılıklı saygı temelinde diyalog ve işbirliğinin geliştirilmesini desteklediklerini, Bulgaristan'ın barış ve hoşgörü geleneğine katkı sunmaya devam edeceklerini ifade etti.

Başmüftülüğün daha güçlü, şeffaf, hesap verebilir ve etkin bir yapıya kavuşmasının temel hedefleri arasında yer aldığına işaret eden Hasanov, kurumsal kapasitenin geliştirilmesi, dijital dönüşümün hızlandırılması ve hizmet süreçlerinin modernize edilmesi için çalışmalar yürüteceklerini anlattı.

Hasanov, bölge müftülükleriyle koordinasyonun güçlendirileceğini ve vatandaşların taleplerine daha hızlı cevap verebilen bir yönetim anlayışı oluşturulacağını, mali ve idari süreçlerde şeffaflığın artırılmasıyla kuruma olan güvenin pekiştirilmesinin hedeflendiğini söyledi.

Başmüftülüğün gücünün toplumun birlik ve beraberliğinden geldiğini vurgulayan Hasanov, tüm Müslüman vatandaşları kucaklayan, geleceğe güvenle bakan ve ortak değerler etrafında birleşen bir kurum inşa etmeyi amaçladıklarını sözlerine ekledi.???????

Bulgaristan'da Başmüftü, ülkenin farklı bölgelerinden gelen cami delegeleri, din görevlileri ve Müslüman toplum temsilcilerinin katılımıyla toplanan Milli Müslüman Konferansı tarafından seçiliyor.

Seçilen kişi, Bulgaristan Müslümanları Başmüftülüğünün en üst dini temsilcisi olarak 5 yıl görev yapıyor.