Hasina Ülkesine Dönmeye Karar Verdi - Son Dakika
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Hasina Ülkesine Dönmeye Karar Verdi

22.07.2026 12:55
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Eski Başbakan Şeyh Hasina, idam kararına rağmen Bangladeş'e döneceğini açıkladı.

Eski Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina Vecid, hakkındaki idam kararına rağmen ülkesine döneceğini belirtti.

Hasina, Japon haber ajansı Kyodo'ya yazılı röportaj verdi.

Eski Başbakan Hasina, "Bangladeş'e döneceğim, mahkeme önüne çıkacağım. Beni hapsetmek isteyebilirler, beni asmak bile isteyebilirler. Bu riskleri biliyorum." ifadelerini kullandı.

Ülkesinden kaçmasına yol açan protestolarda, göstericilerin öldürülmesi talimatı verdiği iddialarını reddeden ve protestoların siyasi rakipleri tarafından manipüle edildiğini savunan Hasina, şunları kaydetti:

"Bağımsız yabancı adli tıp uzmanları, protestolar esnasında göstericilerin nasıl, hangi silahla ya da mermiyle vurulduğunu incelerse, gerçek hala ortaya çıkabilir."

Hasina idama mahkum edilmişti

Bangladeş'te 1971'deki Bağımsızlık Savaşı'nda görev alanların çocuklarına kamuda kontenjan ayrılması kararının ardından Temmuz 2024'te öğrencilerin başını çektiği protestolar başlamıştı.

Şiddet olayları artarak devam ederken Hasina, resmi konutundan ayrılarak askeri helikopterle Hindistan'a gitmiş, bu sırada göstericiler Başbakan'ın resmi konutunu basmıştı.

Nobel ödüllü Muhammed Yunus, 8 Ağustos 2024'te geçici hükümet başkanı olarak yemin edip göreve başlamış, geçici hükümet dönemini sona erdirmek üzere bu yıl 12 Şubat'ta düzenlenen seçimlerde ise Bangladeş Milliyetçi Partisi (BNP) iktidara gelmişti.

Hasina, protestolardaki can kayıplarından bizzat sorumlu olduğu gerekçesiyle Kasım 2025'te gıyabında çarptırıldığı idam cezasının yanı sıra yolsuzluk suçlamalarından da ayrıca hapis cezalarına mahkum edilmişti.

Kaynak: AA

Bangladeş, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hasina Ülkesine Dönmeye Karar Verdi - Son Dakika

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