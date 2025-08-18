Hatay'ın Hassa ilçesinde ciple çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
M.Ş. idaresindeki plakası henüz belirlenemeyen motosiklet, Aktepe Mahallesi'nde, İ.D. yönetimindeki 31 ARL 599 plakalı ciple çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü M.Ş, kaldırıldığı Hassa Devlet Hastanesi'nde müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
Son Dakika › Güncel › Hassa'da Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?