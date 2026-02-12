Hastalanan İnek İçin Destek - Son Dakika
Hastalanan İnek İçin Destek

12.02.2026 14:02
Midyat'ta hastalanan ineği ölen kadına, hayırseverin desteğiyle yeni inek ve buzağı hediye edildi.

Mardin'in Midyat ilçesinde ineği hastalanarak telef olan kadına inek ve buzağı hediye edildi.

Çavuşlu Mahallesi'nde yaşayan 3 çocuk annesi Sadiye Demir'in (41) geçimini sağladığı ineği hastalıktan öldü.

Mahalle muhtarı Arafat Akdoğan, durumu Kaymakam Mehmet Kaya'ya iletti.

Kaymakam Kaya'nın koordinesinde bir hayırseverin desteğiyle alınan inek ve buzağı, kadına hediye edildi.

Demir'i ziyaret eden Kaya, yaptığı açıklamada, ineğin öldüğünü öğrenmesi üzerine harekete geçtiğini söyledi.

Kaya, "Sosyal devlet anlayışıyla devlet-millet el ele dayanışmasına bir örnek sergileyerek hem süt ineğimizi hem de buzağıyı ailemize teslim ettik. Hayırsever iş adamımıza teşekkür ediyor, ailemize hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Demir de hayvanlarını teslim almasının sevincini yaşadığını ifade etti.

Kaymakam Kaya ile emeği geçenlere dua ve teşekkür eden Demir, "Rabb'im bu mübarek şaban ayında ve önümüzdeki ramazan ayı hürmetine devletimizden, milletimizden, kaymakamımızdan ve muhtarımızdan razı olsun." diye konuştu.

Ziyarette, İlçe Tarım ve Orman Müdür Vekili Muharrem Küçükaslan da yer aldı.

Kaynak: AA

