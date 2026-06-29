Hastane Kapatma İddiaları Yalanlandı - Son Dakika
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Hastane Kapatma İddiaları Yalanlandı

29.06.2026 19:47
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Kastamonu İl Sağlık Müdürü, hastane kapatma iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Kastamonu İl Sağlık Müdürü Fevzi Yavuzyılmaz, kentte son günlerde tartışma konusu olan Kastamonu Fizik ve Rehabilitasyon Hastanesinin ruhsatının iptal edileceği yönündeki iddialarla ilgili, "Kapatmayı kimsenin düşündüğü yok, tabelasıyla oynamayı da kimsenin düşündüğü yok." dedi.

İl Sağlık Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda, Sağlık Bakanlığı tarafından yürürlüğe konulan "Bağlı ve Ek Sağlık Tesisleri ile Bölgesel Başhekimlikler Yönergesi" kapsamında basın bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Yavuzyılmaz, yaptığı konuşmada, "Bölgesel başhekimlik" uygulamasının bir çok ilde uygulandığını belirtti.

Bölgesel Başhekimlik uygulamasının Sağlık Bakanlığının son çıkardığı mevzuatla uygulamaya koyduğu bir yönetim modeli olduğunu ifade eden Yavuzyılmaz, "305 yatak kapasiteli Kastamonu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi ile 545 yatak kapasiteli Eğitim ve Araştırma Hastanesi, toplam 850 yatak kapasitesiyle hizmet vermeye devam edecektir. Bölgesel başhekimlik modeli kapsamında yalnızca personel yönetimi ile idari ve mali süreçler ortak şekilde yürütülecektir." ifadelerini kullandı.

Sosyal medyada yer alan iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirten Yavuzyılmaz, "Burada özellikle altını çizmek isterim ki her iki hastanenin de kurumsal kimliği korunacaktır. Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Kastamonu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesinin her ikisinin de kurumsal kimlikleri korunacak. Sosyal medyada görüyoruz, 'tabela ne zaman inecek?'. Kimse tabela falan indirmeyecek. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi kısa süre önce 250 yataktan 305 yatağa çıkarılmıştır. Kapatmayı kimsenin düşündüğü yok, tabelasıyla oynamayı kimsenin düşündüğü yok." diye konuştu.

Mevcut durumda iki hastanede ayrı ayrı yürütülen mutfak, satın alma, personel işleri ve depo gibi idari birimlerin tek merkezden yönetilmesiyle hem personel hem de maliyet açısından tasarruf sağlanacağını belirten Yavuzyılmaz, ortak satın alma yöntemiyle kamu kaynaklarının daha ekonomik kullanılacağını kaydetti.

Bunun tamamen idari bir düzenleme olduğunu ifade eden Yavuzyılmaz, "Bizim bölgesel başhekimlikteki öncelikli amacımız vatandaşın daha iyi hizmet alması ve bu hizmeti daha ekonomik şartlarda sunmak. Başka hiçbir arka planımız yok" şeklinde konuştu.

Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki yatak doluluk oranının yaklaşık yüzde 60 seviyesinde olduğunu aktaran Yavuzyılmaz, bazı servislerin Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesine taşınacağı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

Toplantıya Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Zafer Ergül, Kastamonu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Davut Döner, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Mehmet Yıldırım, Sağlık Hizmetleri Başkanı Yüksel Kutlu, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Rıdvan Sarıkaya ve Destek Hizmetleri Başkanı İsmail Hakkı Demir katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hastane Kapatma İddiaları Yalanlandı - Son Dakika

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