Hata Koduyla Uçak Kaçırma Alarmı - Son Dakika
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Hata Koduyla Uçak Kaçırma Alarmı

30.06.2026 21:45
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LOT Havayolları uçağının yanlış kodu nedeniyle F-16'lar refakat etti; kaçırma durumu yok.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanlığı tarafından, Varşova-Tel Aviv seferini gerçekleştiren Polonya menşeili LOT Havayolları uçağının Bulgaristan hava sahasında uçak kaçırılma kodu yayınlamasının ardından uluslararası prosedürler kapsamında Türk hava sahasında F-16'ların uçağa refakat ettiğini açıklandı. Daha sonra alarmın pilotun yanlış kod bildirmesinden kaynaklandığı belirtildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Varşova–Tel Aviv seferini icra eden Polonya menşeili LOT Havayolları tarafından işletilen yolcu uçağı, Bulgaristan hava sahasında bulunduğu sırada 7500 (uçak kaçırılma) kodu yayınlamıştır. Söz konusu hava aracı daha sonra Türk hava sahasına giriş yapmış, hava aracı mürettebatı tarafından herhangi bir olumsuz durum bulunmadığı yönünde bilgi verilmiş olmasına karşın uluslararası havacılık prosedürleri kapsamında gerekli tüm tedbirler makamlarımızca alınmıştır. Bu kapsamda hava aracı, Türk hava sahasında giriş yaptığı andan itibaren Hava Kuvvetlerimize ait iki adet F-16 savaş uçağımız tarafından yakından takip edilerek hava sahamızı terk edene kadar bahse konu hava aracına refakat edilmiştir. Yapılan görüşmeler sonucunda, Bulgaristan makamlarının Burgaz Havalimanı'na iniş izni vermesinin ardından hava aracının yeniden Türk hava sahasını kullanmasına müsaade edilmiş, hava aracı hava sahamızı terk edene kadar F-16 savaş uçaklarımız tarafından refakat edilmeye devam edilmiştir. Son durumda, söz konusu hava aracı Bulgaristan'ın Burgaz Havalimanına yerel saatle 17.12'de iniş gerçekleştirmiştir. LOT Havayolları tarafından yapılan ilk açıklamada, olayın pilot tarafından yanlış kod bildirilmesinden kaynaklandığı ve fiili bir kaçırma vakasının söz konusu olmadığı belirtilmiştir. Olayın mahiyetine ilişkin resmi makamlarla koordinasyon halinde süreç yakından takip edilmektedir" denildi.

Kaynak: DHA

Havacılık, 3. Sayfa, Güvenlik, Ulaşım, Güncel, Dünya, Son Dakika

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