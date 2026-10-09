Hatay Antakya'da operasyonda 4 firari hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi

Hatay Antakya'da operasyonda 4 firari hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Antakya'da İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin bazı adreslere düzenlediği operasyonda, haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 firari hükümlü yakalandı. Hükümlüler işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Hatay'da haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Antakya ilçesinde bazı adreslere operasyon düzenledi.
Adreslerde, haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.F.A, K.D, M.S.K. ile S.G'yi yakalandı.
Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA
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