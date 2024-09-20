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Hatay'da 19 Eylül Gaziler Günü programları düzenlendi

HATAY - Hatay'ın İskenderun ilçesinde 1 9 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla çelenk sunma töreni düzenlendi.

İskenderun kent merkezinde bulunan Atatürk Anıtı'na düzenlenen törende; İskenderun Kaymakamlığı, Garnizon Komutanlığı, İskenderun Belediyesi, Türkiye Muharip Gaziler Derneği ile Şehit ve Gazi Aileleri Dayanışma Derneği tarafından çelenk sunuldu. Çelenk sunma töreni ardından bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal marşı okunarak program devam etti.

Törende konuşma yapan İskenderun Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı ve Kıbrıs Gazisi Neşet Turhan, "Türk'ün Anadolu'daki 1000 yıllık varlığını sona erdirmek isteyen emperyalist güçler, birinci dünya savaşı sonunda ülkemizi dört bir yandan parçalamayı amaçlayan Sevr anlaşmasını milletimize zorla kabul ettirmek üzere Yunan ordusunu 15 Mayıs 1919 tarihinde İzmir'e çıkardılar. Kahraman ordumuz, başkomutan Mustafa kemal Atatürk'ün önderliğinde Yunan ordusunu Polatlı yakınlarında Sakarya'da 22 gün 22 gece süren, dünyanın en uzun ve en kanlı meydan muharebesinde yenerek bozguna uğrattı. Çareyi kaçmakta bulan Yunan ordusu, bir sene sonra Dumlupınar'da aynı akıbete uğratılarak 9 Eylül 1922'de topraklarımızdan tamamen atıldı" İfadelerini kullandı.

Çelenk sunma program sonrası İskenderun Millet Parkı sosyal tesisinde Kaymakamlık ve İskenderun Belediyesi tarafından düzenlenen Şehit, Gaziler ve Aileleri için kahvaltı verildi. Kahvaltı sonrası Şehitler ve Gaziler için dua

edildi.

İskenderun Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, günün anlam ve önemini belirten konuşmasını yaptı.

İskenderun Belediye Başkanı Mehmet Dönmez, "Bu vatanın her karış toprağını savunan, dününde bugününde yarınında savunacak olan gazilerimize şehitlerimize sahip çıkmak bizim boynumuzun borcudur. Buradaki şehit ve gazi ailelerimizden yakınlarına şunu söylemek istiyorum, ben bir evladınız olarak her zaman emrinizdeyim ne zaman emirleriniz olursa yalnız başınıza biteceğine söz veriyorum, hakkınızı helal edin Allah sizleri var etsin" dedi.