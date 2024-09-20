Hatay'da 19 Eylül Gaziler Günü programları düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Hatay'da 19 Eylül Gaziler Günü programları düzenlendi

Hatay'da 19 Eylül Gaziler Günü programları düzenlendi Hatay'ın İskenderun ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla çelenk sunma töreni düzenlendi.

20.09.2024 00:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'da 19 Eylül Gaziler Günü programları düzenlendi

HATAY - Hatay'ın İskenderun ilçesinde 1 9 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla çelenk sunma töreni düzenlendi.

İskenderun kent merkezinde bulunan Atatürk Anıtı'na düzenlenen törende; İskenderun Kaymakamlığı, Garnizon Komutanlığı, İskenderun Belediyesi, Türkiye Muharip Gaziler Derneği ile Şehit ve Gazi Aileleri Dayanışma Derneği tarafından çelenk sunuldu. Çelenk sunma töreni ardından bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal marşı okunarak program devam etti.

Törende konuşma yapan İskenderun Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı ve Kıbrıs Gazisi Neşet Turhan, "Türk'ün Anadolu'daki 1000 yıllık varlığını sona erdirmek isteyen emperyalist güçler, birinci dünya savaşı sonunda ülkemizi dört bir yandan parçalamayı amaçlayan Sevr anlaşmasını milletimize zorla kabul ettirmek üzere Yunan ordusunu 15 Mayıs 1919 tarihinde İzmir'e çıkardılar. Kahraman ordumuz, başkomutan Mustafa kemal Atatürk'ün önderliğinde Yunan ordusunu Polatlı yakınlarında Sakarya'da 22 gün 22 gece süren, dünyanın en uzun ve en kanlı meydan muharebesinde yenerek bozguna uğrattı. Çareyi kaçmakta bulan Yunan ordusu, bir sene sonra Dumlupınar'da aynı akıbete uğratılarak 9 Eylül 1922'de topraklarımızdan tamamen atıldı" İfadelerini kullandı.

Çelenk sunma program sonrası İskenderun Millet Parkı sosyal tesisinde Kaymakamlık ve İskenderun Belediyesi tarafından düzenlenen Şehit, Gaziler ve Aileleri için kahvaltı verildi. Kahvaltı sonrası Şehitler ve Gaziler için dua

edildi.

İskenderun Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, günün anlam ve önemini belirten konuşmasını yaptı.

İskenderun Belediye Başkanı Mehmet Dönmez, "Bu vatanın her karış toprağını savunan, dününde bugününde yarınında savunacak olan gazilerimize şehitlerimize sahip çıkmak bizim boynumuzun borcudur. Buradaki şehit ve gazi ailelerimizden yakınlarına şunu söylemek istiyorum, ben bir evladınız olarak her zaman emrinizdeyim ne zaman emirleriniz olursa yalnız başınıza biteceğine söz veriyorum, hakkınızı helal edin Allah sizleri var etsin" dedi.

Kaynak: İHA

19 Eylül Gaziler Günü, Yerel Haberler, İskenderun, Politika, 9 Eylül, Güncel, Hatay, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hatay'da 19 Eylül Gaziler Günü programları düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:37 Mansur Yavaş: Adaylık konusu zamanı geldiğinde konuşulur Mansur Yavaş: Adaylık konusu zamanı geldiğinde konuşulur
22:59 Güran ailesi 19 gün boyunca rol yapmış Adli Tıp Kurumu raporu geldi İşte Narin’in ölüm tarihi Güran ailesi 19 gün boyunca rol yapmış! Adli Tıp Kurumu raporu geldi! İşte Narin'in ölüm tarihi
21:43 Savaş resmen başladı İsrail, Lübnan’ı vurdu Savaş resmen başladı! İsrail, Lübnan'ı vurdu
19:08 İşte İsrail saldırısı sonrası Lübnan’ı bekleyen en büyük tehlike İşte İsrail saldırısı sonrası Lübnan'ı bekleyen en büyük tehlike!
18:17 Bu kadarını Hizbullah da tahmin etmemiştir İsrail çağrı cihazlarını akılalmaz bir yöntemle patlatmış Bu kadarını Hizbullah da tahmin etmemiştir! İsrail çağrı cihazlarını akılalmaz bir yöntemle patlatmış
10:14 Tayland’da 64 yaşındaki kadın, mutfakta bulaşık yıkadığı sırada 4 metrelik pitonun saldırısına uğradı Tayland'da 64 yaşındaki kadın, mutfakta bulaşık yıkadığı sırada 4 metrelik pitonun saldırısına uğradı
10:10 Türkiye’de son bir yılda alışverişlerde kart kullanım oranı 78 artış gösterdi Türkiye'de son bir yılda alışverişlerde kart kullanım oranı % 78 artış gösterdi
10:07 Yeni ev bile arıyorlar Lucas Torreira ve Devrim Özkan evleniyor Yeni ev bile arıyorlar! Lucas Torreira ve Devrim Özkan evleniyor
10:00 Heyecan devam ediyor İşte Şampiyonlar Ligi’nde günün menüsü Heyecan devam ediyor! İşte Şampiyonlar Ligi'nde günün menüsü
10:00 Hindistan’da bir kadın, alkol almak için hal halını satan kocasını boğarak öldürdü Hindistan'da bir kadın, alkol almak için hal halını satan kocasını boğarak öldürdü
09:53 MİT’ten Kuzey Irak’a nokta operasyon PKK’lı terörist Halil Yiğit öldürüldü MİT'ten Kuzey Irak'a nokta operasyon! PKK'lı terörist Halil Yiğit öldürüldü
09:47 Nuri Şahin Borussia Dortmund ile Şampiyonlar Ligi’nes galibiyetle başladı Nuri Şahin Borussia Dortmund ile Şampiyonlar Ligi'nes galibiyetle başladı
09:46 Fahiş fiyatla kitap satan 400 okula ceza Fahiş fiyatla kitap satan 400 okula ceza!
09:37 MOSSAD, Hizbullah’ın çağrı cihazlarına bomba yerleştirebilir mi MOSSAD, Hizbullah'ın çağrı cihazlarına bomba yerleştirebilir mi?
09:34 O firmalara ceza yağdı O firmalara ceza yağdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.09.2024 02:12:38. #1.12#
SON DAKİKA: Hatay'da 19 Eylül Gaziler Günü programları düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement