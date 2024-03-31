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Hatay'da CHP ve AK Parti adayları başa baş gidiyor - Son Dakika
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Hatay'da CHP ve AK Parti adayları başa baş gidiyor

Hatay\'da CHP ve AK Parti adayları başa baş gidiyor

ANKA Haber Ajansının verilerine göre, saat 20.58 itibarıyla sandıkların yüzde 33,09'unun açıldığı Hatay'da CHP ile AK Parti'nin adayları başa baş gidiyor. Hatay'da CHP yüzde 47,12, AK Parti yüzde 46,96 oy aldı.

31.03.2024 21:05  Güncelleme: 21:07
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ANKA Haber Ajansının verilerine göre, saat 20.58 itibarıyla sandıkların yüzde 33,09'unun açıldığı Hatay'da CHP ile AK Parti'nin adayları başa baş gidiyor.

Hatay'da saat 20.58 itibarıyla sandıkların yüzde 33,09'u açıldı. Açılan sandık sonuçlarına göre, Hatay'da CHP Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Lütfü Savaş ile AK Parti Adayı Mehmet Öntürk yarışıyor. Hatay'da CHP yüzde 47,12, AK Parti yüzde 46,96 oy aldı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Hatay'da CHP ve AK Parti adayları başa baş gidiyor - Son Dakika

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