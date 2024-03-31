Hatay\'da CHP ve AK Parti adayları başa baş gidiyor

ANKA Haber Ajansının verilerine göre, saat 20.58 itibarıyla sandıkların yüzde 33,09'unun açıldığı Hatay'da CHP ile AK Parti'nin adayları başa baş gidiyor.
Hatay'da saat 20.58 itibarıyla sandıkların yüzde 33,09'u açıldı. Açılan sandık sonuçlarına göre, Hatay'da CHP Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Lütfü Savaş ile AK Parti Adayı Mehmet Öntürk yarışıyor. Hatay'da CHP yüzde 47,12, AK Parti yüzde 46,96 oy aldı.
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Tokat'ta yerel seçimleri resmi olmayan sonuçlara göre Milliyetçi Hareket Partisi adayı kazandı. 1920 yılında il olan Tokat'ta resmi olmayan sonuçlara göre belediye başkanlığını ilk kez bir MHP'li aday kazandı. Tokat'ta efsane vali Recep Yazıcıoğlu'nun oğlu Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, MHP'de aday olmuştu. Resmi sonuçları beklemeden caddelere çıkan MHP'li seçmenler kutlama yapmaya başladı. Tokat'ta AK Parti adayı Eyüp Eroğlu iki dönemdir başkanlık görevini yürütüyordu.
Ordu'da yapılan seçimlerde Cumhur İttifakı Adayı Mehmet Hilmi Güler, oyların yüzde 38,71'ini alarak birinci sırada yer alıyor.
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