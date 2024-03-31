Hatay\'da CHP ve AK Parti adayları başa baş gidiyor

Tokat'ta resmi olmayan sonuçlara göre MHP'li aday kazandı

Tokat'ta yerel seçimleri resmi olmayan sonuçlara göre Milliyetçi Hareket Partisi adayı kazandı. 1920 yılında il olan Tokat'ta resmi olmayan sonuçlara göre belediye başkanlığını ilk kez bir MHP'li aday kazandı. Tokat'ta efsane vali Recep Yazıcıoğlu'nun oğlu Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, MHP'de aday olmuştu. Resmi sonuçları beklemeden caddelere çıkan MHP'li seçmenler kutlama yapmaya başladı. Tokat'ta AK Parti adayı Eyüp Eroğlu iki dönemdir başkanlık görevini yürütüyordu.