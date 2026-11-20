Hatay'ın Altınözü ilçesinde, 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından yapımı tamamlanan 140. cami törenle ibadete açıldı.

Bohşin Mahallesi'ndeki caminin yapımı, merhum avukat Halit Kılıç'ın ailesi, Türkiye Diyanet Vakfı, Altınözü Belediyesi ve hayırseverlerin desteğiyle tamamlandı.

Vali Mustafa Masatlı, törende, camilerin bir araya gelinen, saf tutulan, dua edilen ve istişare yapılan mekanlar olduğunu söyledi.

Camilerin toplumda önemli bir yeri bulunduğunu belirten Masatlı, camilerin çocuğundan gencine, yetişkininden yaşlısına kadar herkesin buluşma noktası ve feyz aldığı yerler olduğunu ifade etti.

Masatlı, 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından kentte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde el ele, gönül gönüle bir dayanışma örneği sergilendiğini belirtti.

Kentte hayırseverlerin desteğiyle dini tesislerin de inşa edildiğini anımsatan Masatlı, "Şu ana kadar 140'ıncı camimizi hayırseverlerimizin de desteğiyle beraber yaparak hizmete aldık. 51 tane Kur'an kursu, 14 tane Diyanet Gençlik Merkezini de bu arada hizmete açarak insanlarımızın oralarda buluşmasına, oralarda ibadet etmesine, oralarda zaman geçirmesine imkan tanıdık." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından dualarla açılışı yapılan Avukat Halit Kılıç Camisi'nde, Vali Masatlı, il protokolü ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla ilk cuma namazı kılındı.