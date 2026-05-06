Hatay'da Firari Hükümlü Yakalandı

Hatay'da hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürdü.
Ekipler, "silahla birden fazla kişi ile birlikte konutta geceleyin yağma" suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K.T'yi yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
