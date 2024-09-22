Hatay\'da Freni Tutmayan Kamyon Kaza Yaptı

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HATAY'da freni tutmayan kum yüklü hafriyat kamyonu önündeki 7 araca çarpıp, devrildi. Kazada yaralanan 5 kişi hastanelere kaldırıldı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Defne ilçesi Harbiye Mahallesi'nde meydana geldi. Yokuş aşağı seyir halindeki kum yüklü hafriyat kamyonu, freni tutmayınca önündeki 7 araca çarparak, devrildi. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine çok sayıda polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, araçlarda sıkışan 5 yaralıyı çıkarttı. İlk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların içinde hayati tehlikesi olan bulunmadığı öğrenildi. Ekipler, kazaya karışan araçlar nedeniyle kapanan yolda güvenlik önlemi aldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.