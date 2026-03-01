Hatay\'da Güzel Hava, Sahilde Yoğunluk Oluşturdu

HATAY'da hafta sonu tatilinde yağmurlardan sonra gelen güzel havayı fırsat bilen vatandaşlar, sahil kesiminde yoğunluk oluşturdu.

Sabah saatlerinden itibaren sahile gelen vatandaşlar, Samandağ ilçesinde bulunan sahil bandında yürüyüş yaptı, çocuklarıyla oyun oynadı. Bazı vatandaşlar ise yanlarında getirdikleri seyyar sandalyelerle sahil kenarında oturarak sohbet etti. Deniz manzarası eşliğinde vakit geçiren aileler, hafta sonunun tadını çıkardı. Havanın mevsim normallerinin üzerinde seyretmesiyle birlikte sahil kesiminde zaman zaman yoğunluk oluştu. Özellikle gün batımına doğru artan kalabalık, sahil boyunca hareketliliğe neden oldu.

'DENİZ KUM GÜNEŞ'

Sahile Gelen Anıl Özdemir, "Günlerdir hava yağmurluydu. Bugün güneş açınca biz de kendimizi sahile bıraktık. Hava gerçekten mükemmel. Etraf kalabalık, herkes dışarıda. Deniz, kum, güneş. Hepsi bir arada çok güzel bir ortam var. Biraz top oynadık, arkadaşlarla birlikte eğlendik. Akşam da keyifli bir zaman geçirdik. Uzun zamandır böyle güzel bir hava yoktu. Hafta sonunu güzel değerlendirmiş olduk, mutluyuz." dedi.