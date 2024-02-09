Hatay'ın Payas ilçesinde kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Hatay'ın Payas ilçesinde kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı

Hatay\'ın Payas ilçesinde kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı

Hatay'ın Payas ilçesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonunda, Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde yapılan aramalarda 512 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Operasyonlar sonucunda İ.Y. ve Y.Y. isimli 2 şüpheli gözaltına alındı.

09.02.2024 15:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'ın Payas ilçesinde, kaçakçılık operasyonlarında 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında, Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde belirlenen 4 adreste arama yaptı.

Aramalarda 512 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Operasyonlarda İ.Y. ile Y.Y. gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Emniyet Müdürlüğü, Payas, Hatay, Gözaltı, Operasyon, Kaçakçılık, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hatay'ın Payas ilçesinde kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2024 18:40:48. #1.11#
SON DAKİKA: Hatay'ın Payas ilçesinde kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement