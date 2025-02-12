Hatay'da Kule Apartmanı Davasında Tahliye Kararı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Hatay'da Kule Apartmanı Davasında Tahliye Kararı

Hatay 5. Ağır Ceza Mahkemesi, 6 Şubat depremlerinde yıkılan Kule Apartmanı'nda 103 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan müteahhit Ömer Cihan'ı tahliye etti. Müşteki avukatları kararı kabul etmeyerek itiraz edeceklerini açıkladı.

12.02.2025 22:05  Güncelleme: 22:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Burcu Özkaya GÜNAYDIN

(HATAY) - Hatay'da 6 Şubat depremlerinde yıkılan ve 103 kişinin hayatını kaybettiği Kule Apartmanı davasında tahliye kararı çıktı. Hatay 5. Ağır Ceza Mahkemesi, yeni bilirkişi raporu beklenmesine rağmen, müteahhit Ömer Cihan'ın uzun tutukluluk süresi dolduğu gerekçesiyle tahliye edilmesine karar verdi. Binada iki çocuğunu kaybeden baba Sinan Koçak, tahliye kararına inanamadığını belirterek, "Baklava çalanlar yıllarca hapis yatıyor, 103 kişi öldü ama tahliye edildi. Bu kararı kabul etmiyoruz, itiraz edeceğiz" dedi.

Hatay'ın Antakya ilçesindeki Kule Apartmanı, 6 Şubat depremlerinin ilk saniyelerinde yıkıldı. Enkaz yığınına dönen binada 103 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı. Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı, müteahhit Ömer Cihan, şantiye şefi Gültekin Murat Tiryaki, yapı denetim firması yetkilisi Nizam Genç, statik uygulama denetçisi Nedim Beyaz, uygulama denetçisi Emel Öksüz, kontrol elemanı Fatma Çapar, Ayşe Melahat Aydın ve Tuğçe Kutsal hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan dava açtı.

Kule Apartmanı'nın ilk duruşmasında müşteki avukatları Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin (KTÜ) hazırladığı bilirkişi raporunu eksik bulduğu için itiraz etmişti. Yeni bilirkişi raporu henüz dosyaya gelmedi.

Bilirkişi raporu beklenirken tahliye çıktı

Kule Apartmanı ile ilgili açılan davanın üçüncü duruşması bugün Hatay 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya tutuklu müteahhit Ömer Cihan, bulunduğu cezaevinden Ses ve Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Müşteki avukatları, yeni bilirkişi raporunun dosyaya gelmediği için duruşmanın ertelenmesini beklerken; mahkeme heyeti, uzun tutukluluk süresi gerekçesiyle müteahhit Ömer Cihan hakkında tahliye kararı verdi.

"Kaçak kat çıkıldı, herkes cebini doldurdu, tahliye bu kadar kolay mı?"

Kule Apartmanı'nda iki çocuğunu kaybeden Sinan Koçak, binanın yedi sanayide yıkıldığını belirterek, "Bu bina yapılırken her katta dört daire olmak üzere altı kat olarak projelendirildi. Belediyeden ruhsat aldıktan sonra sekiz kata çıkarılarak, teras katla dokuz kat yapıldı, yani kaçak kat çıkıldı. Projeye göre her katta dört daire olması gerekirken her kata altı daire yapıldı. Herkes cebini doldurdu. Ben tahliyeyi duyduğum an inanamadım. Baklava çalanlar yıllarca hapis yatıyor, 103 kişi öldü ama tahliye edildi. Bu kararı kabul etmiyoruz, itiraz edeceğiz" şeklinde konuştu.

Müteahhit Cihan depremzedelere ayrılan otelde yakalanmıştı

13 Şubat 2023 tarihinde Antalya'da depremzedeymiş gibi ailesiyle birlikte otelde kaldığı ve yurt dışına kaçma hazırlığında olduğu ihbarı üzerine yakalanan Ömer Cihan gözaltına alınarak tutuklanmıştı. Cihan, geçen duruşmada proje dışı yapılan işlemleri ev sahiplerinin yaptığını ileri sürerek; binasının mühendis, mimar tarafından projelendirildiğini, belediye ve Çevre Şehircilik Bakanlığı'ndan onay aldığını; her şeyi usulüne göre yaptığını neyle suçlandığını bilmediğini kaydetmişti.

Kaynak: ANKA

Ömer Cihan, Politika, Mahkeme, Güncel, Deprem, Hukuk, Hatay, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hatay'da Kule Apartmanı Davasında Tahliye Kararı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:03 TFF, yarıda kalan Galatasaray-Adana Demirspor maçının VAR kayıtları yayınladı TFF, yarıda kalan Galatasaray-Adana Demirspor maçının VAR kayıtları yayınladı
21:08 8 ilimizde eğitime kar arası 8 ilimizde eğitime kar arası
21:05 Kendini Mehdi ilan etti, inanmayan babasını bıçaklayarak öldürdü Kendini Mehdi ilan etti, inanmayan babasını bıçaklayarak öldürdü
20:06 ABD Başkanı Donald Trump’tan Putin’e telefon ABD Başkanı Donald Trump'tan Putin'e telefon
19:18 Naci Görür’den Çanakkale’nin uykularını kaçıracak uyarı: Hiç kendinizi aldatmayın Naci Görür'den Çanakkale'nin uykularını kaçıracak uyarı: Hiç kendinizi aldatmayın
09:30 Altın fiyatlarında endişeler artıyor Altın fiyatlarında endişeler artıyor
09:20 Galatasaray-Fenerbahçe derbisi hakemi için sürpriz aday Galatasaray-Fenerbahçe derbisi hakemi için sürpriz aday
09:06 Trump ile görüşen Kral Abdullah’ın garip mimikleri dikkatlerden kaçmadı Trump ile görüşen Kral Abdullah'ın garip mimikleri dikkatlerden kaçmadı
09:04 Kızını boğarak öldüren cani babanın ilk işi bu olmuş: Anne beni niye öldürdün Kızını boğarak öldüren cani babanın ilk işi bu olmuş: Anne beni niye öldürdün
09:03 PKKKCK propagandası yapan 8 şüpheli gözaltına alındı PKK/KCK propagandası yapan 8 şüpheli gözaltına alındı
09:02 Survivor tarihinde bir ilk Adaya yiyecek gömen o ismi Acun Ilıcalı açıkladı Survivor tarihinde bir ilk! Adaya yiyecek gömen o ismi Acun Ilıcalı açıkladı
08:51 Çocuk parkında 176 bomba bulundu Çocuk parkında 176 bomba bulundu
08:44 Olaylı maçı VAR hakemi hakkında karar çıktı Olaylı maçı VAR hakemi hakkında karar çıktı
08:30 Şampiyonlar Ligi nefes kesti İşte gecenin sonuçları Şampiyonlar Ligi nefes kesti! İşte gecenin sonuçları
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2025 22:50:38. #1.13#
SON DAKİKA: Hatay'da Kule Apartmanı Davasında Tahliye Kararı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.