Hatay'ın Yayladağı ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.
Arslanyazı Mahallesi'nde, Suriye sınırına yakın ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleriyle Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yönlendirildi.
Yangına 69 yangın söndürme aracı ve 200 personelle müdahale ediliyor.
Son Dakika › Güncel › Hatay'da Orman Yangınına Müdahale - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?