Fenerbahçe Talisca ile turu atladı

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında Sturm Graz ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmadan galip ayrılan taraf 1-0'lık skorla Fenerbahçe oldu. Chobani Stadyumu'nda oynanan maçı da 2-0 kazanan Sarı-Lacivertliler, toplam skorda 3-0'lık üstünlük sağlarak adını play-off turuna yazdırdı.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

Sturm Graz: Khudiakov, Malic, Petrovic, Mitchell, Soglo, Hödl, Weinhandl, Stankovic, Seidl, Kayombo, Jatta.

Fenerbahçe: Mert Günok, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, Guendouzi, Kante, Asensio, Greenwood, Kerem, Talisca.

CANLI ANLATIM

MS' Karşılaşma sona erdi. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde adını play-off turuna yazdırdı.

90'Kerem Aktürkoğlu, yaptığı faulün ardından hakeme yoğun itirazlarda bulundu. Milli futbolcu, itirazları nedeniyle sarı kart gördü.

88'Gole çok yaklaştık! Fred sol tarafta Kerem'i müthiş bir pasla savunma arkasına kaçırdı. Enfes bir koşu yapan Kerem kaleci Khudyakov ile karşı karşıya kaldı ancak Sturm Graz'ın file bekçisi kritik bir kurtarışla gole izin vermedi.

85'Sturm Graz'da Mitchell, Vedat Muriqi'ye yaptığı sert faulün ardından sarı kart gördü. Müdahalenin ardından iki takım oyuncuları arasında kısa süreli bir gerginlik yaşandı.

84'Sturm Graz köşe vuruşunu paslaşarak kullandı. Seidl'in sağ ayağının dışıyla ceza sahasına gönderdiği ortayı savunmamız karşıladı. Seken top Fred'in kontrolünde taca çıktı, taç Fenerbahçe'nin.

80'Köşe vuruşunu kullandık. Skriniar'ın dokunduğu top İsmail Yüksek'in önünde kaldı. İsmail'in vuruşunda meşin yuvarlak savunmaya çarparak uzaklaştı.

79'Sturm Graz'da oyuncu değişikliği. Petkovic kenara gelirken, Koller oyuna dahil oldu.

77'Fenerbahçe'de oyuncu değişikliği. Maçın yıldızı Anderson Talisca oyundan çıkarken, sarı-lacivertlilerin yeni transferi Vedat Muriqi oyuna dahil oldu. Muriqi, bu sezon ilk kez Fenerbahçe formasıyla sahaya çıktı.

76'Sturm Graz tehlikeli geldi! Beganovic'in ceza sahası içindeki pozisyonunda Mert Günok kalesini terk ederek açıyı daralttı ve vücudunu büyüttü. Tecrübeli kaleci inanılmaz bir kurtarışla gole izin vermedi.

75'Fenerbahçe sağ kanattan Oğuz Aydın ile geldi. Oğuz, Fred'i gördü ve Brezilyalı oyuncu topu yeniden Oğuz'a göndermek istedi ancak pas rakibe takıldı.

73'Fenerbahçe'de oyuncu değişikliği. Kante oyundan çıkarken, İsmail Yüksek mücadeleye dahil oldu.

70'Sturm Graz'da oyuncu değişikliği. Stankovic oyundan çıkarken, Fosso mücadeleye dahil oldu.

67'GOOOOOOOOOOOOL TALİSCA! Anderson Talisca penaltı için topun başına geçti. Brezilyalı yıldız, kaleciyi ters köşeye yatırarak topu ağlarla buluşturdu! Fenerbahçe 1-0 öne geçti!

65'PENALTI! Fenerbahçe'nin sol kanattan Brown ile geliştirdiği atakta ceza sahasına gönderilen ortada Talisca yerde kaldı. Petkovic'in topa dokunamayıp Talisca'ya yaptığı temas sonrası hakem Alejandro Hernandez penaltı noktasını gösterdi.

63'Fenerbahçe'de de üç oyuncu değişikliği birden yapıldı. Fred, Oğuz Aydın ve Mert Müldür oyuna dahil olurken; Greenwood, Semedo ve Asensio kenara geldi.

61'Sturm Graz'da iki oyuncu değişikliği birden yapıldı. Kayombo oyundan çıkarken Weiper oyuna dahil oldu. Jatta'nın yerine ise Beganovic oyuna girdi.

58'Talisca ceza sahası içinde kendisine açı yaratıp iki rakibinin arasından şutunu çıkardı. Brezilyalı yıldızın vuruşunda top üstten auta çıktı.

55'Kerem çalımlarla sağ kanattan ilerledi ve içeriye doğru hareketlenen Greenwood'u gördü. İngiliz yıldızın sağ ayağıyla yaptığı vuruş savunmadan döndü. Atağın devamında Guendouzi ortasını açtı, Talisca yükseldi ancak rakip savunma müdahale etti.

52'Hödl'ün vuruşunda top Guendouzi'ye çarptı. Atağı sürdüren ev sahibi ekibin ceza sahasına yaptığı ortada Kayombo'nun vuruşu auta çıktı.

47'İkinci yarının başında top bir anda Kerem'in önünde kaldı. Milli futbolcu dokunuşunu yaptı ancak kaleci Khudyakov topu rahat bir şekilde kontrol etti.

46'İkinci yarı başladı.

D.A! İlk yarı golsüz bitti.

45'Fenerbahçe'de Archie Brown, yaptığı faulün ardından hakem Alejandro Hernandez tarafından sarı kartla cezalandırıldı.

45'Kante mükemmel bir hamleyle topu kazandı ve ilk rakibini geçerek ilerledi. Sağdaki Greenwood yerine Asensio'yu tercih eden Fransız oyuncu, ardından topu yeniden kazanarak Brown'u gördü. Brown'un soldan şut denemesinde ise rakip savunma araya girdi.

40'Semedo, Hödl'a yaptığı faulün ardından sarı kart gördü. Portekizli oyuncu, kararın ardından hakeme itirazlarını sürdürüyor.

38'Sturm Graz taç atışını hızlı kullandı. Soglo'nun kullandığı taç atışında Stankovic'in kafa vuruşuna Mert Günok çok iyi uzanarak sahip oldu.

37'Sturm Graz bir serbest vuruş daha kazandı. Bu kez topun başına Kayombo geçti. Kayombo'nun doğrudan kaleye gönderdiği sert şut yine barajdan döndü.

36'Sturm Graz'da Seidl serbest vuruşun başına geçti. Tecrübeli oyuncunun doğrudan kaleye gönderdiği top barajdan geri döndü.

35'Sturm Graz serbest vuruş kullanacak.

29'Sturm Graz tehlikeli geldi. Hödl, ceza sahası içinden arka direkteki Jatta'yı gördü. Jatta'nın kafa vuruşunda top üst ağlarda kaldı.

27'Kerem ile Asensio'nun paslaşmasının ardından Asensio, Greenwood'u savunma arkasına kaçırmak istedi ancak Sturm Graz savunması zamanında müdahale ederek atağı kesti.

26'Talisca rakibiyle bire bir kaldı, rakibini geçip şut açısını buldu. Brezilyalı yıldız vuruşunu yaptı ancak top doğrudan kaleci Khudyakov'un üzerine gitti.

22'Fenerbahçe pas yapmaya devam ediyor.

18'Bu dakikalarda temsilcimiz Fenerbahçe, yan ve geri paslarla oyunu sakinleştiriyor.

16'Talisca ile yaptığımız baskı sonrası topu kazanmaya çalıştık ancak Brezilyalı yıldızın Petrovic'e yaptığı müdahalede hakem Alejandro Hernandez faul kararı verdi.

15'Sturm Graz geriden paslaşarak çıkmak istedi ancak Ake araya girerek topu bir kez daha uzaklaştırdı.

12'Gole çok yaklaştık! Talisca nefis bir çalımla rakibini geçip Asensio'yu buldu. İspanyol yıldız sol kanattan Kerem'i gördü, Kerem de yeniden Asensio'ya oynadı. Asensio'nun ceza sahası içindeki pasında Talisca'nın şutunu kaleci Khudyakov köşeden son anda çıkardı.

10'Sturm Graz sağ kanattan Hödl ile gelmek istedi. Kante zamanında yaptığı müdahaleyle rakibinin önünü kesti ve vücudunu kullanarak topu auta gönderdi.

9'Asensio köşe vuruşunu paslaşarak kullandı. Kerem topu kontrol edip soluna çekti ve arka direğe doğru ortasını yaptı. Sturm Graz savunması topu karşılarken, Brown'un baskısıyla meşin yuvarlak auta çıktı.

7'Temsilcimiz Fenerbahçe hızlı çıktı. Kerem'in sağ kanattaki Greenwood'a gönderdiği pasın ardından İngiliz yıldız tam şutunu çekecekken Petrovic son anda ayağını koyarak topu kornere gönderdi.

6'Sturm Graz tehlikeli geldi. Kayombo'nun içeri kat ederek Ake ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruş, takım arkadaşı Seidl'e çarparak yön değiştirdi. Boşta kalan topu Mert Günok kontrol etti.

5'Sturm Graz'ın kullandığı köşe vuruşunda ön direğe gelen topu Semedo karşıladı.

4'Orta sahada topu kazanan temsilcimiz Fenerbahçe, Kante ile atağa çıktı. Brown'ın pasında Kerem'i bulmak istedik ancak milli oyuncu topa sahip olamayınca atak sonuçsuz kaldı.

3'Mert Günok'un pasıyla başlayan atakta Ake uzun bir top göndermek istedi. Meşin yuvarlak Kayombo'ya çarparak taca çıktı.

1'Maç başladı! Başarılar Fenerbahçe...