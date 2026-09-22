Vance konuşurken yayını kestiler! Sunucunun sözleri olay oldu

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'ın Kuzey Carolina'daki seçim mitingini canlı yayınlayan Fox News, konuşmanın henüz ilk bölümünde yayını kesti. Sunucu Sandra Smith, Vance'ın konuşmasına ilişkin “Haber değeri taşıyan bir şey söylemeye başlarsa yeniden buraya döneceğiz” mesajını verdikten sonra yayını Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na çevirdi. Kanal, yaklaşık 30 dakika süren konuşmaya daha sonra canlı olarak geri dönmedi.

KONUŞMANIN 8'İNCİ DAKİKASINDA YAYINI KESTİ

Vance, 21 Eylül'de Kuzey Carolina'nın Greensboro kentindeki Koury Convention Center'da Cumhuriyetçi Senato adayı Michael Whatley'e destek amacıyla düzenlenen mitinge katıldı.

Fox News, Vance'ın konuşmasını canlı olarak ekranlara taşıdı. Ancak yaklaşık 8 dakika sonra “America Reports” programının sunucusu Sandra Smith araya girdi ve yayını sonlandırdı. Vance'ın konuşmasının toplamda yaklaşık 30 dakika sürdüğü bildirildi.

“HABER DEĞERİ TAŞIRSA GERİ DÖNECEĞİZ”

Smith, izleyicilere Vance'ın ara seçimler öncesinde Kuzey Carolina'daki seçmenlere hitap ettiğini belirterek, konuşmada haber değeri taşıyan yeni bir gelişme olması halinde mitinge yeniden bağlanacaklarını söyledi.

Fox News daha sonra yayınını BM Genel Kurulu'ndaki gelişmelere çevirdi ve Vance'ın konuşmasına canlı olarak geri dönmedi. O anların görüntüleri internette hızla yayıldı.

FOX NEWS'İN TAVRI DİKKAT ÇEKTİ

Olayın dikkat çekmesinin nedenlerinden biri, Fox News'in uzun süredir ABD Başkanı Donald Trump ve Cumhuriyetçi siyasete geniş yer veren muhafazakâr çizgideki bir kanal olarak bilinmesi oldu. Ancak bu olayın, kanalın Vance veya Trump yönetimine karşı genel yayın politikasında bir değişikliğe işaret ettiğine dair doğrulanmış bir açıklama bulunmuyor.

ABD'DE BEYAZ SARAY İLE MEDYA ARASINDA GERİLİM

Fox News'teki yayın kesintisi, Trump yönetimi ile bazı Amerikan medya kuruluşları arasında Beyaz Saray'a erişim konusunda gerilimin yükseldiği bir döneme denk geldi.

Trump'ın CNN, MS NOW ve Politico'nun Beyaz Saray erişimini engellemesinin ardından üç kuruluş, kararın ABD Anayasası'nın ifade ve basın özgürlüğünü düzenleyen Birinci Değişikliği ile hukuki süreç güvencelerini ihlal ettiğini savunarak federal mahkemede dava açtı. Trump yönetimi ise Beyaz Saray erişiminin bir hak değil ayrıcalık olduğunu savundu.

FOX NEWS DE ORTAK TAVRA KATILDI

Gerilim bununla da sınırlı kalmadı. CNN'in Beyaz Saray televizyon havuzundan dışlanmasının ardından Fox News, ABC, CBS ve NBC, başkanlık etkinliklerinin havuz görüntülerini sağlamayı durdurma yönündeki ortak tavra katıldı. Fox News Washington Büro Şefi Bryan Boughton'ın basın mensuplarına gönderdiği notta, televizyon havuzunun başkanın “pool coverage” kapsamındaki etkinliklerini geçici olarak takip etmeyeceği bildirildi.