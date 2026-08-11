Kılıçdaroğlu “tereddütsüz destek” dedi, CHP’de 2 vekil “hayır” dedi: Herkes o ismin peşinde

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Tereddütsüz katkı vereceğiz” sözleriyle destek açıkladığı Çerçeve Yasa, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi. Ancak oylama sonucunda CHP sıralarından 2 milletvekilinin ret oyu kullanması dikkat çekti. Ret vereceğini önceden açıklayan İstanbul Milletvekili İlhan Kesici biliniyordu. Şimdi gözler, Kesici dışında “hayır” oyu kullanan ikinci CHP’li milletvekiline çevrildi.

KILIÇDAROĞLU DESTEK AÇIKLAMIŞTI

“Terörsüz Türkiye” sürecinin yasal zemini olarak hazırlanan Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi, Meclis Genel Kurulu’nda yapılan oylamayla yasalaştı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, oylama öncesinde düzenlemeye ilişkin net bir tavır ortaya koyarak “Bu sürece tereddütsüz katkı vereceğiz” açıklamasında bulunmuştu.

Ancak oylama sonucunda CHP grubunun tamamının aynı yönde oy kullanmadığı ortaya çıktı.

İLHAN KESİCİ "HAYIR" DİYECEĞİNİ ÖNCEDEN DUYURDU

CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici, oylamadan bir gün önce yaptığı açıklamayla parti yönetiminin tutumundan farklı bir pozisyon alacağını duyurmuştu.

Kesici, Çerçeve Yasa için “Oyumun rengi: Hayır” diyerek ret oyu kullanacağını açıkça ilan etmişti. Böylece CHP içerisinden düzenlemeye karşı çıkacağını kamuoyuna açıklayan ilk milletvekili olmuştu.

GÖZLER İKİNCİ "HAYIR" DİYEN CHP'LİDE

Oylamanın ardından CHP sıralarından 2 ret oyu çıkması, “İlhan Kesici dışında kim hayır dedi?” sorusunu gündeme getirdi.

Kesici’nin ret oyu kullanacağı önceden bilinirken, ikinci CHP’li milletvekilinin oylama öncesinde kamuoyuna açık şekilde ret vereceğini açıklamaması dikkat çekti.

İkinci ismin kim olduğu henüz resmi olarak teyit edilmeden isimlendirme yapmak doğru olmaz. TBMM’nin açık oylama tutanağındaki isim bazlı sonuç kesinleştiğinde bu isim net biçimde ortaya çıkacak.

CHP’DE 14 VEKİL OYLAMAYA KATILMADI

Oylamada CHP açısından dikkat çeken tek ayrıntı ret oyları olmadı. 14 CHP milletvekili de oylamaya katılmadı.

Oylamaya katılmayan isimler şöyle:

Mustafa Adıgüzel

Türker Ateş

İlhami Özcan Aygun

Aysu Bankoğlu

Tahsin Becan

Gülizar Biçer Karaca

Vecdi Gündoğdu

Ömer Fethi Gürer

Mehmet Güzelmansur

Selma Aliye Kavaf

Serkan Sarı

Ahmet Baran Yazgan

Nermin Yıldırım Kara

Nurten Yontar