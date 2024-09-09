Hatay\'da Tünele Düşen İşçi Yaralandı

Hatay'ın Belen ilçesinde otoyol yapım çalışmaları sırasında 24 metrelik tünele düşen işçi yaralandı.
Belen- Antakya Otoyolu Projesi kapsamında yapılan tünel açma çalışmaları sırasında işçi A.G. (21) 24 metrelik tünele düştü.
İş arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin halat yardımıyla kurtardığı yaralı işçi, İskenderun Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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