Hatay\'da Polis Teşkilatı\'nın 181. Yılı Kutlandı

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Türk Polis Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla İl Emniyet Müdürü Rüştü Yılmaz ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Masatlı, ziyarette milletin huzur ve güvenliğinin sağlanması, kamu düzeninin korunması ile vatandaşların can ve mal emniyetinin temini için görev yapan polislerin büyük bir fedakarlık, sabır ve vazife şuuruyla görev yaptığını belirtti.

Emniyet teşkilatının devletin huzur yüzü, milletin güven kaynağı olduğunu ifade eden Masatlı, polislere özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.