Hatay'da Rönesans Rezidans davasında 269 kişinin ölümüne ilişkin duruşma görüldü - Son Dakika
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Hatay'da Rönesans Rezidans davasında 269 kişinin ölümüne ilişkin duruşma görüldü

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Hatay 3. Ağır Ceza Mahkemesinde 269 kişinin öldüğü Rönesans Rezidans davasında dönemin Ekinci Belediye Başkanı ve fen işleri müdürünün dosyası birleştirildi. Duruşmada tutuklu sanıkların tutukluluğu devam ederken bu iki sanığa yurt dışı çıkış yasağı konuldu ve dava ertelendi.

Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremde 15 katlı Rönesans Rezidans'ın yıkılması sonucu 269 kişinin yaşamını yitirmesiyle ilgili 3'ü tutuklu 8 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Hatay 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, binanın yıkılmasıyla ilgili haklarında dava açılan dönemin Ekinci Belediye Başkanı S.Y. ve fen işleri müdürü M.E'nin dosyasının da görülen bu davayla birleştirildiği açıklandı.

Duruşmada, tutuksuz sanıklar S.Y. ve M.E'nin yanı sıra inşaat teknikeri İ.D. yer aldı, müşteki ve taraf avukatları da hazır bulundu.

Tutuklu yargılanan müteahhit Mehmet Yaşar Coşkun, yapı denetim şirketinin tutuklu yetkilileri Mehmet Haşim Eraslan ve Bülent Seküçoğlu'nun cezaevinden, tutuksuz yapı denetim şirketi yetkilisi A.K'nin şehir dışından Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldığı duruşmaya, tutuksuz sanıklardan şantiye şefi B.M. gelmedi.

Duruşmada ilk olarak birleşen dosya kapsamında tutuksuz sanıklar S.Y. ile M.E'nin savunmaları alındı.

Tutuksuz sanık S.Y, şimdi mahalle olan Ekinci'de, 1999'dan 2014'e kadar belediye başkanlığını yürüttüğünü ve görevi boyunca statik projelerde incelemelerde bulunmadığını ileri sürdü.

Ruhsat vermeden önce teknik personellerden destek ve görüş aldığını belirten S.Y, problemli veya sıkıntılı inşaatlara ruhsat onayı vermediklerini iddia etti.

S.Y, proje ve yapım aşamasında denetimleri fen işleri müdürünün yaptığını ifade ederek, "Belediye başkanı olarak projeler üzerinde herhangi bir görevim yoktu. Bu binada da herhangi bir hatam yoktur, suçlamaları kabul etmiyorum." dedi.

Dönemin Ekinci Belediyesi Fen İşleri Müdürü M.E. ise iddianamenin eline ulaşmadığını öne sürerek, savunma için mahkeme heyetinden süre istedi.

Mahkemede söz alan müştekiler de yaşadıkları acıyı paylaşarak, suçluların en ağır cezayı almalarını talep etti.

Tutuklu sanık Mehmet Yaşar Coşkun, kendisinin 3 yılı aşkındır cezaevinde bulunduğunu ve mağdur olduğunu ileri sürdü.

Yapıda hiçbir kusurunun bulunmadığını iddia eden Coşkun, tahliyesini istedi.

Diğer sanıklar da haklarındaki suçlamaları reddetti.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların mevcut halinin devamına, dönemin Ekinci Belediye Başkanı S.Y. ve belediyenin fen işleri müdürü M.E. hakkında yurt dışına çıkış yasağı adli kontrol tedbiri konulmasına ve diğer eksikliklerin giderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

269 kişi yaşamını yitirmişti

Hatay'da 6 Şubat 2023'teki ilk depremde Antis Yapı tarafından inşa edilen Rönesans Rezidans yıkılmış, dönemin Süper Lig takımı Atakaş Hatayspor'un futbolcusu Christian Atsu ve A Milli Erkek Hentbol Takımı Kaptanı Cemal Kütahya ile oğlu Çınar Kütahya'nın da aralarında olduğu 269 kişi yaşamını yitirmişti. Dışişleri Bakanlığı Hatay Temsilcisi Devrim Öztürk'ün de aralarında bulunduğu bazı kişilerin ise cenazelerine enkazda ulaşılamamıştı.

Rezidansın yıkılmasıyla ilgili 8 sanık hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı. Davanın geçen yıl 11 Temmuz'da görülen duruşmasında, tutuksuz sanıklardan kontrol elemanı Ö.A. ile sanık Mehmet Yaşar Coşkun'un kardeşi ve ortağı olan firari Hüseyin Yalçın Coşkun'un vefat ettiği bilgisi paylaşılmış ve dosyadaki sanık sayısı 6'ya düşmüştü.

Kaynak: AA
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