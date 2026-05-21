Hatay'da Sel Felaketi: 1 Ölü, Çok Sayıda Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hatay'da Sel Felaketi: 1 Ölü, Çok Sayıda Yaralı

Hatay\'da Sel Felaketi: 1 Ölü, Çok Sayıda Yaralı
21.05.2026 10:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'da sağanak su baskınlarına neden oldu, bir ev çöktü, 1 kişi hayatını kaybetti, 3 yaralı var.

HATAY'da etkili olan sağanak nedeniyle Antakya, Defne ve Reyhanlı ilçelerinde su baskınları yaşandı, köprü ve yollar çöktü. Antakya'da toprak kayması sonucu çöken müstakil evde 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Göle dönen yollar ve tarım arazileri dronla görüntülenirken, Asri Nehri'nin taşması sonucu araçlar su içinde kaldı.

Kent genelinde gece saatlerinde etkili olan sağanak, Antakya, Defne, Reyhanlı ve Samandağ ilçelerinde hayatı olumsuz etkiledi. Yoğun yağış nedeniyle cadde ve sokaklar su ile doldu, tarım arazilerini su bastı. Sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekerken, bazı ev ve iş yerlerinde su baskınları yaşandı. İtfaiye ekipleri, su baskını yaşanan noktalarda tahliye çalışması gerçekleştirdi. Evlerinde mahsur kalanlar, ekipler tarafından kayıkla kurtarıldı. Reyhanlı ilçesinde Bağlar, Bahçelievler, Yeni Mahalle ve Adabucak mahallelerinde birçok evin bodrum ve giriş katlarını su bastı. Yağış nedeniyle bazı sokaklarda su birikintileri oluştu. Vatandaşlar evlerine dolan suyu kendi imkanlarıyla tahliye etmeye çalıştı.

ASİ NEHRİ TAŞTI

Samandağ ilçesinde de sel meydana geldi. Sel suları nedeniyle Antakya-Samandağ kara yolundaki köprü ile bazı yollarda çökme oldu. Çöken yollarda park halindeki araçlar zarar gördü. Ayrıca Huzurlu ve Acılar mahallelerinden geçen derenin taşması sonucu bazı araçlar, suda sürüklendi. Debisi artan Asi Nehri'nin bazı bölümlerinde taşkınlar yaşandı, araçlar su içinde kaldı. Çöğürlü ve Yeşilada mahallelerinde göle dönen cadde ve sokaklar ile tarım arazileri, dronla görüntülendi.

MÜSTAKİL EV ÇÖKTÜ: 1 ÖLÜ

Antakya ilçesi Hacı Ömer Alpagot Mahallesi'nde yamaçta bulunan tek katlı müstakil ev de toprak kayması nedeniyle yola doğru çöktü. İhbarla bölgeye sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin evin enkazında yaptığı çalışmada 1 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, 3 kişi ise yaralı olarak kurtarıldı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Çevrede güvenlik önlemi alan ekipler, inceleme başlattı. Ayrıca Reyhanlı-Antakya kara yolu, Narlıca Kavşağı, Antakya-Samandağ kara yolunun Orhanlı mevkisi, Kavaslı Mahallesi alt geçidi ve Kisecik EXPO yolu geçici süreliğine trafiğe kapatıldı.

YAĞIŞ ETKİSİNİ YİTİRDİ

Yağışın bu sabah saatlerinde etkisini yitirmesi ile Devlet Su İşleri, Karayolları Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yollarda su tahliyesi ve temizlik çalışması başlattı.

Kaynak: DHA

Hava Durumu, Doğal Afet, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hatay'da Sel Felaketi: 1 Ölü, Çok Sayıda Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Deprem sonrası Malatya’da kritik alarm Yetkililer “içmeyin” dedi Deprem sonrası Malatya’da kritik alarm! Yetkililer “içmeyin” dedi
Erdoğan’dan “veda mı” sorusuna dikkat çeken yanıt Erdoğan’dan “veda mı?” sorusuna dikkat çeken yanıt
Cumhurbaşkanı Erdoğan: En büyük eserlerimizden biri olarak gördüğümüz Terörsüz Türkiye sürecini menziline ulaştıracağız Cumhurbaşkanı Erdoğan: En büyük eserlerimizden biri olarak gördüğümüz Terörsüz Türkiye sürecini menziline ulaştıracağız
AK Parti Grup Toplantısı’na katılan Yavuz Bingöl: Siyasetten uzak kalamıyorum AK Parti Grup Toplantısı'na katılan Yavuz Bingöl: Siyasetten uzak kalamıyorum
Kemal Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu: CHP arınmasını bilir, tehditleriniz vız gelir Kemal Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu: CHP arınmasını bilir, tehditleriniz vız gelir
Fenerbahçe’ye 85 milyon euroluk engel Fenerbahçe'ye 85 milyon euroluk engel

10:46
Beşiktaşlı yıldızlar sevgilileriyle Bodrum’da yedi içti, hesabı ödemeden kaçtı
Beşiktaşlı yıldızlar sevgilileriyle Bodrum'da yedi içti, hesabı ödemeden kaçtı
10:28
İzmir’deki EFES-2026 Tatbikatı’nın gündüz safhası nefes kesti
İzmir'deki EFES-2026 Tatbikatı'nın gündüz safhası nefes kesti
10:27
FED’den gelen sinyal altın fiyatlarında şok etkisi yarattı
FED’den gelen sinyal altın fiyatlarında şok etkisi yarattı
10:11
Gözaltına alınan ünlü isimlerin evlerinden çıkanlar şoke etti
Gözaltına alınan ünlü isimlerin evlerinden çıkanlar şoke etti
10:02
ABD’yi karıştıran skandal Polis gözaltına aldığı kadınla araçta ilişkiye girdi
ABD'yi karıştıran skandal! Polis gözaltına aldığı kadınla araçta ilişkiye girdi
08:26
Dorukhan Büyükışık soruşturmasında 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi
Dorukhan Büyükışık soruşturmasında 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2026 10:55:11. #7.13#
SON DAKİKA: Hatay'da Sel Felaketi: 1 Ölü, Çok Sayıda Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.