Hatay\'da Tır Yangını Kontrol Altına Alındı

Hatay'da tırda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Antakya-İskenderun kara yolu Topboğazı mevkisinde bir tır henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

Yangını fark eden sürücü aracı yol kenarında durdurarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerince yangın söndürüldü.