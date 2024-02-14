Hatay'da Uyuşturucu Operasyonunda 3 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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Hatay'da Uyuşturucu Operasyonunda 3 Şüpheli Tutuklandı

Hatay\'da Uyuşturucu Operasyonunda 3 Şüpheli Tutuklandı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yol uygulaması sırasında şüphelendikleri bir otomobili durdurmak istedi. Ancak sürücü, polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçtı ve kovalamaca yaşandı. Kovalamaca sırasında araç içerisinden bir şeyler atıldığı fark edildi ve otomobil Yahyalı Yaylası mevkinde durduruldu. E.N, A.O. ve M.A.L. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Yapılan aramada ise 7 kilo 600 gram skunk ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından 3 şüpheli, sulh ceza hakimliğine çıkarılarak tutuklandı.

14.02.2024 16:27  Güncelleme: 16:54
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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yol uygulaması yaptığı sırada şüphelendikleri bir otomobili durdurmak istedi.

Sürücünün "dur" ihtarına uymayarak kaçması üzerine kovalamaca yaşandı.

Kovalamaca sırasında ekipler, araç içerisinden bir şeyler atıldığını fark etti.

Yahyalı Yaylası mevkinde durdurulan otomobildeki E.N, A.O. ve M.A.L. gözaltına alındı.

Kovalamacanın yaşandığı güzergahta arama yapan ekipler, 5 parça halinde 7 kilo 600 gram skunk ele geçirdi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Dörtyol, Yahyalı, Hatay, Güvenlik, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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