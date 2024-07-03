Hatay'da yangın mağduru vatandaşlara hayvan desteği - Son Dakika
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Hatay'da yangın mağduru vatandaşlara hayvan desteği

Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük yıkımın yaşandığı Hatay'da, hayırsever bir grup besici, Diyarbakır-Mardin arasında çıkan yangında mağdur olan vatandaşlara küçükbaş hayvan desteği sağladı. Besiciler, kendi sürülerinden temin ettikleri 49 küçükbaş hayvanı, yangında telef olan Diyarbakır'ın Çınar ilçesine ulaştırdı. Mağdur besicilere taksim edilen hayvanlar, dayanışma ve moral sağladı. Yangın mağduru vatandaşlar, Hataylı hayırseverlere teşekkür etti ve Türkiye'nin yardımsever bir millet olduğunu vurguladı.

03.07.2024 11:07
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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde büyük yıkımın yaşandığı Hatay'da hayırsever bir grup besici, Diyarbakır- Mardin arasında çıkan yangında mağdur olan vatandaşlara küçükbaş hayvan desteğinde bulundu.

15 kişinin hayatını kaybettiği, 78 kişinin yaralandığı, 924 küçükbaş hayvanın telef olduğu, 83'ü ağır 273 hayvanın yaralandığı, yaklaşık 15 bin dekar tarım alanının zarar gördüğü Diyarbakır-Mardin arasında 20 Haziran gecesi çıkan yangına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Yangının neden olduğu mağduriyetin giderilmesi için çalışmalar sürerken bir destek de 6 Şubat 2023'teki depremde yıkılan Hatay'daki besicilerden geldi.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesine bağlı Çamsarı Mahallesi'nde yaşayan Seçkin Kiriş'in öncülüğünde kentte bir araya gelen bazı besiciler yangın mağduru vatandaşlara destek olmak için harekete geçti.

Besiciler kendi sürülerinden temin ettikleri 49 küçükbaş hayvanı, 924 küçükbaş hayvanın telef olduğu Diyarbakır'ın Çınar ilçesinin Köksalan Mahallesi'ne ulaştırdı.

Küçükbaş hayvanlar mağdur besicilere taksim edilirken, duygulandıran bu dayanışma besicilere moral oldu.

"Hayvanları yanan her haneye 8 hayvan düştü"

Yangında yakınlarını ve hayvanlarını kaybeden Mehmet Nuri Esen (45), AA muhabirine, can ve mal kaybına neden olan yangında maddi ve manevi zarar gördüklerini söyledi.

Hataylı vatandaşların kendilerine küçükbaş hayvan desteğinde bulunarak büyük bir dayanışma gösterdiklerini ifade eden Esen, "Allah onlardan razı olsun. Köylüler güçleri yettiğince aralarında hayvan toplayıp mağdur olan insanlara gönderdiler. Toplam 49 küçükbaş hayvan getirdiler. Hayvanları yanan her haneye 8 hayvan düştü. Hayvanları paylaştık. Bizim başka gelirimiz yok. Hayvanlarımız da telef olunca zorlandık. Milletimiz hayırsever, birinin başına bir iş gelince hemen yardıma koşar." dedi.

"Yardımsever bir milletiz"

Köksalan Mahallesi sakinlerinden Salih Esen (74), Kahramanmaraş merkezli depremlerde ülkece büyük bir dayanışma gösterildiğini anımsattı.

Depremin en çok etkilediği kentlerden biri olan Hatay'dan böyle bir desteğin yapılmasının kendilerini mutlu ettiğini anlatan Esen, şunları söyledi:

" Türkiye'de Edirne'den Kars'a yardımsever bir milletiz. Ecdadımızdan böyle gelmiş, inşallah bizden sonra da böyle devam eder. Hayvanları gönderenlerden Allah razı olsun. Burada insanlar hayvancılıkla geçimini sağlıyor. O nedenle bu yardımı yapmak büyük sevap. Bu yardımlaşma inşallah hiçbir zaman bitmez."

Abdulhamit Eren (32) çok büyük bir felaket yaşadıklarını dile getirerek, hem can hem mal kaybı yaşadıklarını belirtti.

"Canlarımız ve mallarımız gitti. Allah kimseye böyle bir olay yaşatmasın." diyen Eren Hatay'dan gönderilen hayvanların 8 aileye teslim edildiğini belirtti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hatay'da yangın mağduru vatandaşlara hayvan desteği - Son Dakika

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