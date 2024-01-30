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Hatay Devleti Millet Meclisi ve Valilik Binasının Yeniden İnşası İçin Çalışmalar Devam Ediyor - Son Dakika
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Hatay Devleti Millet Meclisi ve Valilik Binasının Yeniden İnşası İçin Çalışmalar Devam Ediyor

Depremlerde zarar gören Hatay Devleti Millet Meclisi'nin 1939'da Türkiye Cumhuriyeti'ne katılma kararının oy birliğiyle alındığı tarihi valilik binası ile o dönemde meclis binası olarak kullanılan yapının yeniden inşası için çalışmalar devam ediyor. Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde hasar gören 95 yıllık valilik binası ile Fransız mimar Leon Benju tarafından 1927'de inşa edilen ve Hatay Devleti'nin Türkiye'ye katıldığı 29 Haziran 1939'a kadar bir yıl meclis binası olarak hizmet veren binanın yapımı için proje hazırlandı. Projenin kabulünün ardından uzman ekipler tarafından başlatılan çalışmalarda tarihi meclis binası ile yanındaki Adalı Konağı'nın yeniden inşası için ilk aşama olan kültür molozlarından ayrıştırma işlemleri yapıldı. Sağlam bir temel üzerine inşa edilecek tarihi meclis binasının mimari ve statik projeleri de Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu onayına sunuldu. Meclis binası ve Adalı Konağı, fore kazık üzerine yeniden inşa edilerek 2025'te hizmete sunulacak.

Hatay Devleti Millet Meclisi ve Valilik Binasının Yeniden İnşası İçin Çalışmalar Devam Ediyor
30.01.2024 - 12:35,
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Depremlerde zarar gören Hatay Devleti Millet Meclisi'nin 1939'da Türkiye Cumhuriyeti'ne katılma kararının oy birliğiyle alındığı tarihi valilik binası ile o dönemde meclis binası olarak kullanılan yapının yeniden inşası için çalışmalar devam ediyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde hasar gören 95 yıllık valilik binası ile Fransız mimar Leon Benju tarafından 1927'de inşa edilen ve Hatay Devleti'nin Türkiye'ye katıldığı 29 Haziran 1939'a kadar bir yıl meclis binası olarak hizmet veren binanın yapımı için proje hazırlandı.

Projenin kabulünün ardından uzman ekipler tarafından başlatılan çalışmalarda tarihi meclis binası ile yanındaki Adalı Konağı'nın yeniden inşası için ilk aşama olan kültür molozlarından ayrıştırma işlemleri yapıldı.

Sağlam bir temel üzerine inşa edilecek tarihi meclis binasının mimari ve statik projeleri de Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu onayına sunuldu.

Meclis binası ve Adalı Konağı, fore kazık üzerine yeniden inşa edilerek 2025'te hizmete sunulacak.

"Eski halinden daha sağlam olacak"

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, AA muhabirine, tarihi meclis binası ve Adalı Konağı'nın inşa edildikleri dönemin izlerini taşıması sebebiyle kent hafızasında çok önemli yere sahip olduğunu söyledi.

Depremler sonucu her iki yapıda da tam göçme meydana geldiğini hatırlatan Masatlı, şu bilgileri verdi:

"Buradaki ilk amacımız yıkıntının ayrıştırılarak yapının nitelikli parçalarına mümkün olduğunca ulaşabilmek ve yapılacak rekonstrüksiyon (yeniden yapım) çalışmalarında bunları kullanabilmektir. Ayrıştırma işlerinin tamamlanmasının ardından da temel yapı ve taşıyıcı sistemi, yeni teknolojilerle yeniden inşa edilecek ve bu sefer 120 kazıktan oluşan bir temel üzerine çok daha sağlam ve çok daha uzun süreler kente hizmet verecek şekilde inşa edilecek. 6 Şubat depremlerinin yıl dönümü yaklaşırken, ilimizin simgesi olan yapının ayrıştırma işlemleri tamamlanmıştır. Rölöve çalışmaları devam etmektedir. Meclis binasının mimari ve statik projeleriyle şubat ayında koruma kurulunun onayından da geçeceğini ümit ediyoruz. Kurul onayının akabinde de zeminin iyileştirme çalışmalarına başlanacak. İnşallah ondan sonra binayı eski halinden daha sağlam, daha iyi ve daha güzel şartlarda ihyası ve inşasıyla görme imkanına sahip olacağız."

Her iki yapının fore kazık imalatının 45 günde gerçekleştirilmesini öngördüklerini aktaran Masatlı, projenin 2025'in sonuna doğru tamamlanmasını hedeflediklerini kaydetti.

Tarihi valilik binasındaki çalışmalar

Depremlerde bir kısmı yıkılan kalan kısmı da hasar alan 95 yıllık valilik birasının da aslına uygun olarak yeniden ayağa kaldırılması için çalışmalar sürüyor.

Hatay Devleti Millet Meclisi'nin 1939'da Türkiye Cumhuriyeti'ne katılma kararının oy birliğiyle alındığı binada, Hatay Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığınca (YİKOB) sürdürülen çalışmalar kapsamında yıkık kısımdaki malzemeler kurtarıldı.

Binanın, moloz ayrıştırma işlemlerinin ardından Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun onayıyla sökümüne başlanacak.

Söküm işlemlerinin ardından tarihi taş bina, bugünün teknolojisiyle eskisinden daha sağlam şekilde aslına uygun inşa edilecek.

Kaynak: AA
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