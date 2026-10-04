Hatay Dörtyol'da soluk borusuna yiyecek kaçan sürücüye polisler Heimlich uyguladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hatay Dörtyol'da soluk borusuna yiyecek kaçan sürücüye polisler Heimlich uyguladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde motosiklet sürücüsü, soluk borusuna yiyecek kaçması nedeniyle nefes almakta güçlük çekince trafik polislerine başvurdu. İlk yardım eğitimi alan polislerin Heimlich manevrası sayesinde sürücünün soluk borusundaki parça çıkarıldı, olay KGYS kamerasına yansıdı.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde soluk borusuna yiyecek kaçan motosiklet sürücüsü, trafik polislerinin Heimlich manevrasıyla kurtarıldı???????.

Çaylı Caddesi'nde eşiyle bulunduğu motosikleti kullanan T.B, caddede görevli??????? trafik polislerinin yanına giderek yiyeceğin soluk borusuna kaçması nedeniyle nefes almakta güçlük çektiğini belirtti.

İlk yardım eğitimi almış polislerin uyguladığı Heimlich manevrası sayesinde T.B'nin soluk borusundaki parça çıkarıldı.

Olay anı Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kamerasıyla görüntülendi.

Kaynak: AA
MotosikletDörtyolTrafikSağlıkGüncelHataySon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

“Halkımızın teveccühü“ sözü başına iş açtı Eski SPK Başkanı’na soruşturma izni "Halkımızın teveccühü" sözü başına iş açtı! Eski SPK Başkanı'na soruşturma izni
Fatma Betül Sayan Kaya için iki soru önergesi: Tıp fakültesi ve İSBAK kayıtları Meclis gündeminde Fatma Betül Sayan Kaya için iki soru önergesi: Tıp fakültesi ve İSBAK kayıtları Meclis gündeminde
Hülya Avşar korta çıktı, kıyafeti maçı gölgede bıraktı Hülya Avşar korta çıktı, kıyafeti maçı gölgede bıraktı
Sürücüler dikkat Motorinde dev indirim bekleniyor Sürücüler dikkat! Motorinde dev indirim bekleniyor
İstanbullular dikkat Salı günü otobüs, metro, metrobüs ve vapur ücretsiz İstanbullular dikkat! Salı günü otobüs, metro, metrobüs ve vapur ücretsiz
Sarallarla barıştıktan sonra yemek düzenledi: İşte ilk sözleri Sarallarla barıştıktan sonra yemek düzenledi: İşte ilk sözleri
22:36
Beşiktaş’a Milot Rashica’dan kötü haber
Beşiktaş'a Milot Rashica'dan kötü haber
22:25
Dünyanın gözü Ronaldo’nun vereceği cevapta
Dünyanın gözü Ronaldo'nun vereceği cevapta
22:12
Galatasaray’ın rakibi 80 milyon Euro’luk transfer bombasını patlatıyor
Galatasaray'ın rakibi 80 milyon Euro'luk transfer bombasını patlatıyor
22:04
Dükkanının önünde öldürülen kuyumcu böyle tehdit edilmiş
Dükkanının önünde öldürülen kuyumcu böyle tehdit edilmiş
21:21
52 vatandaşımızın katiliydi Terörist Mihraç Ural’ın yardımcısı Suriye’de yakalandı
52 vatandaşımızın katiliydi! Terörist Mihraç Ural'ın yardımcısı Suriye'de yakalandı
20:04
Fatma Betül Sayan Kaya’yı hedef almıştı AK Parti Milletvekili Bayram’dan özür açıklaması
Fatma Betül Sayan Kaya'yı hedef almıştı! AK Parti Milletvekili Bayram'dan özür açıklaması
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2026 23:00:30. #7.13#
SON DAKİKA: Hatay Dörtyol'da soluk borusuna yiyecek kaçan sürücüye polisler Heimlich uyguladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei