Hatay Dörtyol'da soluk borusuna yiyecek kaçan sürücüye polisler Heimlich uyguladı

Hatay Dörtyol'da soluk borusuna yiyecek kaçan sürücüye polisler Heimlich uyguladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde motosiklet sürücüsü, soluk borusuna yiyecek kaçması nedeniyle nefes almakta güçlük çekince trafik polislerine başvurdu. İlk yardım eğitimi alan polislerin Heimlich manevrası sayesinde sürücünün soluk borusundaki parça çıkarıldı, olay KGYS kamerasına yansıdı.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde soluk borusuna yiyecek kaçan motosiklet sürücüsü, trafik polislerinin Heimlich manevrasıyla kurtarıldı???????.
Çaylı Caddesi'nde eşiyle bulunduğu motosikleti kullanan T.B, caddede görevli??????? trafik polislerinin yanına giderek yiyeceğin soluk borusuna kaçması nedeniyle nefes almakta güçlük çektiğini belirtti.
İlk yardım eğitimi almış polislerin uyguladığı Heimlich manevrası sayesinde T.B'nin soluk borusundaki parça çıkarıldı.
Olay anı Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kamerasıyla görüntülendi.
Kaynak: AA
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