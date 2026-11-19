Hatay'ın Dörtyol ilçesinde sağanak su baskınlarına yol açtı, köprü ulaşıma kapatıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hatay'da gün boyu etkili olan sağanak Dörtyol ilçesinde su baskınlarına neden oldu. Özerli Çayı'nın debisinin yükselmesiyle Kemal Duduoğlu Caddesi'ndeki köprü çift yönlü trafiğe kapatılırken Ocaklı Mahallesi'nde bazı evleri su bastı.
Hatay'da gün boyu etkili olan sağanak nedeniyle Dörtyol ilçesinde su baskınları meydana geldi. İlçede Özerli Çayı'nın debisinin yükselmesi sonucu Kemal Duduoğlu Caddesi'ndeki köprü, güvenlik amacıyla çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı.
Ocaklı Mahallesi Papatya Sokak'ta ise bazı evleri su bastı. Evlerine su giren vatandaşlar zor anlar yaşarken, bölgede yağışın etkisini sürdürdüğü belirtildi. Öte yandan ilçe genelinde bazı cadde ve sokaklar göle dönerken, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Ekipler, taşkınların yaşandığı yerlerde çalışma başlattı.
Alican GÜMÜŞ/HATAY,
Kaynak: DHA
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