Hatay Samandağ'da 19 Eylül-3 Ekim uygulamalarında 3 hükümlü, 12 şüpheli yakalandı

Hatay Samandağ'da 19 Eylül-3 Ekim uygulamalarında 3 hükümlü, 12 şüpheli yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hatay Samandağ'da 19 Eylül-3 Ekim'deki asayiş uygulamalarında 3 hükümlü ile aranan 12 şüpheli yakalandı. Uygulamalarda 58 gram esrar, 2 ruhsatsız tabanca, tüfek ve 12 fişek ele geçirildi, hükümlüler cezaevine gönderildi, şüphelilerin işlemleri sürüyor.
Hatay'ın Samandağ ilçesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü ve çeşitli suçlardan aranan 12 şüpheli yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 19 Eylül-3 Ekim'de asayiş uygulamaları yaptı.
Haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü ve çeşitli suçlardan aranan 12 şüphelinin yakalandığı çalışmalarda, 58 gram esrar, 2 ruhsatsız tabanca, tüfek ve 12 fişek ele geçirildi.
Hükümlüler cezaevine gönderildi, 12 şüphelinin ise işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
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