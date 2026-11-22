Hatay Samandağ'da sahildeki sandıkta el bombası olduğu değerlendirilen mühimmat patlatıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hatay'ın Samandağ ilçesinde sahildeki ahşap sandıkta el bombası olduğu değerlendirilen mühimmat, bomba imha ekiplerince fünyeyle kontrollü patlatıldı. Yürüyüş yapan kişinin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen Sahil Güvenlik ve polis ekipleri sandıktaki mühimmatı tespit etti.
Hatay'ın Samandağ ilçesinde sahile vurduğu değerlendirilen ahşap sandıktaki mühimmat imha edildi.
Samandağ Sahili'nde yürüyüş yapan kişinin şüpheli sandık gördüğünü ihbar etmesi üzerine, olay yerine Sahil Güvenlik ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin incelemesinde sandık içerisinden el bombası olduğu değerlendirilen mühimmat çıktı.
Mühimmat, bomba imha ekiplerince fünyeyle kontrollü şekilde patlatıldı.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?