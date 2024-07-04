Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Hassa'daki deprem konutlarını inceledi

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Hassa ilçesinde Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) inşa edilen deprem konutlarında incelemede bulundu.
Valiliğin açıklamasına göre Masatlı, Aşağıkarafakılı Mahallesi'nde yapımında sona yaklaşılan 3 bin 878 konutun şantiye alanını ziyaret etti.
Toplam 4 etaptan oluşan alanda örnek daireyi de gezen Masatlı, yetkilerle görüşerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Hassa'da 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından kalıcı konut yapımı başlatılmıştı.
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