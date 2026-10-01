Hatimoğulları, Akbelen savunucularına TBMM\'de mücadeleyi sürdüreceğini açıkladı

Hatimoğulları, Akbelen savunucularına TBMM'de mücadeleyi sürdüreceğini açıkladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, DEM Parti Genel Merkezi'nde Akbelen Savunucuları ile görüştü. Görüşmede, Akbelen'deki tahribatın araştırılması ve zeytinlikleri madenciliğe açan düzenlemelerin kaldırılması için TBMM'de mücadele sürdürüleceği belirtildi.
(ANKARA) - DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Akbelen'de zeytini ve toprağı savunan köylüler ile bir araya geldi.
DEM Parti'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları DEM Parti Genel Merkezi'nde "Akbelen Savunucuları" ile görüştü. Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Akbelen'de toprağını ve zeytinini savunan köylülerimizin yanındayız. Akbelen'deki tahribatın araştırılması ve zeytinlikleri madenciliğe açan kanuni düzenlemelerin kaldırılması için başından beri verdiğimiz desteği TBMM'deki mücadelemizde de kararlılıkla sürdüreceğiz."
Kaynak: ANKA
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