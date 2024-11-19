Hatimoğulları\'ndan Bahçeli\'ye: "Onurlu Barış Mücadelemize Hiç Kimse Çamur Atmaya Kalkmasın. O Çamur Döner, Size Bulaşır"

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(TBMM)- DEM Parti, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla bugünkü grup toplantısını, 'kadın grup toplantısı' olarak gerçekleştirdi. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Dün terörist başının yoldaşı olanlar, şimdi Amerika'nın uşağı olmuşlar" sözlerine "Biz çözümü içeride arıyoruz. Demokratik diyalog ve müzakerede görüyoruz. Müzakerenin yeri de parlamentodur diyoruz. Onurlu barış mücadelemize hiç kimse çamur atmaya kalkmasın. O çamur döner, size bulaşır" yanıtını verdi.

DEM Parti, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla "kadın grup toplantısı" yaptı. Toplantıya görevden el çektirilerek yerine kayyım atanan Mardin Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Devrim Demir, Batman Belediye Eş Başkanı Gülistan Sönük ve Halfeti Belediye Eş Başkanı Saniye Bayram'ın yanı sıra Van'da kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in anne ve ablası da katıldı.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, grup toplantısında yaptığı konuşmada, kadınlara, "Meclis'e sizlerin sayesinde renk geldi" diye seslendi. Toplantıda "Jın jiyan azadi" sloganları atıldı. Hatimoğulları "2024 yılında 395 kadının erkekler tarafından katledildiğini" belirterek şunları söyledi:

"İktidar çok temel hakkımız olan seçme ve seçilme hakkımızı kayyım atayarak elimizden almaya kalkışıyor. Kayyım anayasaya aykırıdır. Yurttaşın seçme ve seçilme hakkının gasbı demektir. Yargı-polis eliyle yapılmış siyasi darbedir kayyım. Başta Kürt halkı olmaz üzere sen kedini seçemezsin yönetemezsin demektir kayyım. Kayyım, Kürt düşmanıdır, kadın düşmanıdır, muhalif olan her kesimin düşmanıdır. Kayyım eş başkanlık sistemimize saldırıdır. Eş başkanlıkla eşit temsiliyet sistemimizle belediyelerimizde kadın kenti olarak atmak istediğimiz adımları ortadan kaldırmak istiyorlar.

"Kayyımların bugüne kadar ilk icraatları kadın merkezlerimizi kapatmak oldu"

Kayyımların bugüne kadar ilk icraatları kadın merkezlerimizi daire başkanlıklarımızı ve müdürlüklerimizi kapatmak oldu. Bütün belediyelerimiz kadınların ücretsiz ulaşım hakkı için 'Jın kart' uygulamasını yürürlüğe koydu. Mardin'deki kayyım bu kart girişlerinin tamamını durdurdu. 25 Kasım için belediyenin hazırlamış olduğu bütün programları iptal etti.

En son yoksullaştığımız zamanlarda bir bütçe görüşmesine daha tanıklık ediyor bu parlamento. İktidar merkezi bütçede toplumsal cinsiyet eşitsizliğini yeniden üretiyor. Bütçe halktan, emekçiden, kadınlardan, gençlerden emekçiden onları görmeyen bir şekilde bir bütçe hazırlığına girmiş durumdalar."

"Bu ülkeyi kendileri yönetmiyormuş gibi davranıyorlar bu ne rahatlık ya"

DEM Parti Kadın Meclisi olarak, Türkiye'nin farklı kentlerini ziyaret ettiklerini söyleyen Koçyiğit, "Sarayda oturanları hiçbir zaman çarşıya pazara inmeye cesareti olmayan saraylılar bizlerin yürüttüğü bu çalışmada gördüklerini görme imkanı yok. O yoksulluğu görmek ve o yoksulluktan yüzleşmekten de kaçmaktadırlar. Bu ülkeyi kendileri yönetmiyormuş gibi davranıyorlar bu ne rahatlık ya. Bu ülkeyi AKP-MHP iktidarı yönetemiyor. Bu yoksulluktan siz sorumlu değil misiniz" dedi.

"Yuh size, binlerce kez yuh size"

Hatimoğulları, İzmir'de 5 çocuğun yanarak hayatını kaybettiği olaya ilişkin de "Bunu magazin haberi gibi değerlendirdiler. His ve duygu kalmamış bu iktidarda. Bunu kalkıp iktidarın grup başkanvekili 'kadının yaşam tarzı' diyebilecek kadar ileriye gidebiliyor. Hangi ana, hangi insan bunu kabul edilebilir ama onlar bu ekonomiyle, yoksullukla açıklanamaz. Neyle açıklanabilirmiş kadının yaşam tarzıyla... Yuh size, binlerce kez yuh size" diye konuştu.

"Kürt sorunu yoktur' diyenlere bu ülkede ve bölgede Kürt sorunu vardır"

Hatimoğulları, şöyle devam etti:

"Bölge yangın yeri olmuş durumda. Savaş ve çatışmalar Türkiye'nin ve bölgenin dört bir yanını sarmış. Barışın sesini yükseltmezsek savaş daha geniş bir coğrafyaya yayılacak. Taciz tecavüz ve gözyaşı, kadın için savaşın özeti budur.

Bu ülkede Kürt sorunu vardır, tekrar ediyorum altını çiziyorum. 'Kürt sorunu yoktur' diyenlere bu ülkede ve bölgede Kürt sorunu vardır. Biz DEM Parti olarak demokratik zeminde onurlu bir barıştan yanayız bunun için de İmralı tecridi derhal kalkmalıdır, sayın Öcalan özgürlüğüne kavuşmalıdır. Hem ülkemiz hem bölgemizin barışı için yapacak çok şey olduğunu altını ısrarla çizdik. Bunu bugün söylemedik on yıllardır söylüyoruz son 4 yıldır devam eden ağırlaştırılmış tecride karşı biz bunun mücadelesini her yerde verdik vermeye de devam edeceğiz.

"DEM Parti'nin 'çözümden yana olmadığını' söyleyenler doğru değil, yalandır bu"

Sarayda kulağına üfürüleni mürekkebiyle yazan, sayın Öcalan'ın çözüm gücü ve iradesine dair fitne üretmeye çalışan kalemler var. Bu fitne siyaseti yıllardır deneniyor ama beyhudedir, başaramazlar. DEM Parti'nin 'çözümden yana olmadığını' söyleyenler doğru değil, yalandır bu. Bu bize atılmış bir iftiradır. Bu fitne çabasıyla neyi amaçlıyorsunuz. Kimin adına konuşuyorsunuz, kimin kelimelerini yazıyorsunuz? Bu dil nefret dilidir.

"Çamur atmaya kalkmasın o çamur döner size bulaşır"

Bu dil çözümsüzlüğün dilidir. Kimse çözümsüzlüğün faturasını bize DEM Parti'ye kesemez. Buna Türkiye halklarının karnı toktur. Onurlu bir barış ve demokratik çözüm mücadelemizi dün nasıl kararlılıkla yürütüyorsak bugün de aynı kararlılıkla yürütmeye devam edeceğiz."

Hatimoğulları, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin, "Dün terörist başının yoldaşı olanlar, şimdi Amerika'nın uşağı olmuşlar" sözlerine de "Kürtler de bizler de Washington'da, Moskova'da askeri operasyon için vize aramaya çıkmadık. Halkın iradesine kayyım atamadık. Dilini, kültürünü yasaklamadık hiçbir yurttaşımızın. Çözümsüzlük peşinde koşmadık. Tam tersi bunları şu an bu kalemşorlar ve kimi siyasetçiler yapmaktadır. Biz çözümü içeride, Türkiye'de arıyoruz. Ankara'da, Amed'de görüyoruz çözümü. Özgür ve demokratik bir ortamda Türkiye'de ortak yaşamda görüyoruz çözümü. Demokratik diyalog ve müzakerede görüyoruz çözümü, müzakerenin yeri de parlamento diyoruz. Onurlu barış mücadelemize hiç kimse çamur atmaya kalkmasın o çamur döner size bulaşır" dedi.