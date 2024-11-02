Hatimoğulları\'ndan Kadın Hakları Vurgusu

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DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Halkların Demokratik Kongresi (HDK) 13. Kadın Konferansı'na katıldı.

Sancaktepe Kadir Topbaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen konferansta konuşan Hatimoğulları, konferansta Türkiye ve bölgedeki kadınların durumunu en iyi şekilde analiz etmeye çalışacaklarını kaydetti.

Hatimoğulları, "Analizle yetinmeyeceğiz, önümüzdeki dönemdeki mücadele hattımızı ve pratiklerimizi de hep birlikte konuşacağız, planlamalarımızı da hep beraber konuşacağız." dedi.

Kadın cinayetlerine değinen Hatimoğulları, "Şüpheli ölüm adı altında sayısız ölüm var. Her şüpheli ölümün altında bir erkeğin, erkek egemen anlayışının ve baskısının yattığını çok iyi biliyoruz." ifadelerini kullandı.

Hükümetin kadın politikalarını eleştiren Hatimoğulları, son olarak Meclise gelen 9. Yargı Paketi'nde kadının kendi soyadını kullanmasının önüne geçilmek istendiğini savundu.