Mili Savunma Bakanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı muharip ve destek uçaklarıyla Akdeniz'in uluslararası hava sahasında eğitim uçuşları icra edildiğini bildirdi.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Hava Kuvvetleri Komutanlığı bağlısı çeşitli üslerden havalanan muharip ve destek uçaklarının katılımıyla Akdeniz'in uluslararası hava sahasında eğitim uçuşları icra edildiği belirtildi.
Paylaşımda, uçuşlara dair görüntülere de yer verildi.
Son Dakika › Güncel › Hava Kuvvetleri Akdeniz'de Eğitim Uçuşları Gerçekleştirdi - Son Dakika
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