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Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Kore Cumhuriyeti'ne ziyarette bulundu.

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hava Kuvvetleri Komutanı Hava Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Kore Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Lee Youngsu'nun resmi davetlisi olarak 12-16 Mayıs'ta Kore Cumhuriyeti'ni ziyaret ediyor. Bu kapsamda, Kore Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Lee Youngsu'ya makam ziyaretinde bulunan Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu'na düzenlenen törenle Ulusal Güvenlik Liyakat Madalyası takdim edildi."