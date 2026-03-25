Hava Pilot Teğmen Yavuz Eracar, Mezarı Başında Anıldı
Hava Pilot Teğmen Yavuz Eracar, Mezarı Başında Anıldı

Hava Pilot Teğmen Yavuz Eracar, Mezarı Başında Anıldı
25.03.2026 13:29
Manisa'da 1998 yılında şehit olan Hava Pilot Teğmen Yavuz Eracar, Kastamonu'nun Tosya ilçesindeki mezarı başında düzenlenen anma programıyla dualarla anıldı. Programa ilçe protokolü ve şehidin ailesi katıldı, İlçe Müftüsü tarafından dua edildi.

MANİSA'da 1998 yılında şehit olan Hava Pilot Teğmen Yavuz Eracar, Kastamonu'nun Tosya ilçesindeki mezarı başında dualarla anıldı.

25 Mart 1998 tarihinde Manisa'da görev uçuşu sırasında uçağın düşmesi sonucu şehit olan Hava Pilot Teğmen Yavuz Eracar için Tosya Asri Mezarlığı Şehitliği'ndeki kabri başında anman programı düzenlendi. Programa Tosya Kaymakamı Timur Büyükçe, Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, Tosya İlçe Emniyet Müdürü Mutlu Cenkış, Tosya İlçe Jandarma Komutan Vekili Jandarma Teğmen Zekai Uğurlu ile şehidin ailesi ve yakınları katıldı. Programda İlçe Müftüsü Mahmut Uluşahan tarafından dua edilerek, şehit Eracar rahmet ve minnetle anıldı.

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Hava Pilot Teğmen Yavuz Eracar, Mezarı Başında Anıldı - Son Dakika

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir.
SON DAKİKA: Hava Pilot Teğmen Yavuz Eracar, Mezarı Başında Anıldı - Son Dakika
