Sıcaklıklar Mevsim Normallerinin Üzerine Çıkıyor

(ANKARA) - Meteoroloji, yurt genelinde hava sıcaklıklarının yükselişini sürdürerek mevsim normallerinin üzerine çıkacağını açıkladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre, bugün Akdeniz'in Toroslar Mevkii, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Adana ve Osmaniye çevreleri ile Kahramanmaraş'ın güneybatısı ile Hatay'ın batısında sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Öte yandan MGM, hava sıcaklıklarının yurt genelinde artacağını ve mevsim normalleri üzerinde seyredeceğini kaydetti.