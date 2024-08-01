Hava Trafik Kontrolörleri İAÇ Eylemini Sonlandırdı - Son Dakika
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Hava Trafik Kontrolörleri İAÇ Eylemini Sonlandırdı

Hava Trafik Kontrolörleri İAÇ Eylemini Sonlandırdı

Hava Trafik Kontrolörleri ve Diğer Ulaştırma Çalışanları Sendikası (HTK-SEN), özlük hakkı talebi için yaptıkları 'inisiyatif almadan çalışma' (İAÇ) eylemini sonlandırdıklarını duyurdu. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile yapılan görüşmelerin ardından eylemi durdurma kararı alan kontrolörler, taleplerinin karşılanacağına dair güvence aldıklarını belirtti. HTK-SEN açıklamasında, eylemin kamuoyunda farkındalık yarattığı ve Cumhurbaşkanı tarafından çözüm talimatı verildiği ifade edildi. Ayrıca, havacılık tazminatına ilişkin düzenlemelerin ekim ayında TBMM gündemine alınacağı sözü alındığı belirtildi.

01.08.2024 19:39
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(ANKARA) - Hava Trafik Kontrolörleri ve Diğer Ulaştırma Çalışanları Sendikası (HTK-SEN), özlük hakkı talebi için "inisiyatif almadan çalışma" (İAÇ) eyleminin sonlandırıldığını açıkladı.

İAÇ eylemini sürdüren kontrolörler, Kültür ve Turizm Bakanlığı'yla yapılan görüşmelerin ardından eylemi durdurma kararı aldı.

HTK-SEN'den yapılan açıklamada, "Sesimizin en üst karar merci olan Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından duyulması, gerekse özlük haklarımıza ilişkin taleplerimizin karşılanacağı yönünde en üst düzeyde alınan karar göz önünde bulundurularak, TBMM'nin de çalışmalarına ara vermiş olması nedeniyle inisiyatif almadan çalışma faaliyetimizin bugün itibarıyla sonlandırılmasına karar verilmiştir" denildi.

Bakanlıklar (Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı) tarafından ekim ayında TBMM açıldığında konunun gündeme gelerek havacılık tazminatına ilişkin olumlu düzenlemeler yapılacağının sözünün alındığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bilindiği üzere hava trafik kontrolörlerimizin özlük hakları ve ülkemizin menfaatleri doğrultusunda yaklaşık iki ay önce başlattığımız inisiyatif almadan çalışma faaliyetimiz kamuoyunda büyük bir farkındalık oluşturmuş, en nihayetinde bizzat Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından konunun çözümlenmesi talimatı verilmiştir.

Akabinde gerçekleştirdiğimiz üst düzey görüşmeler ve yetkililerle kurduğumuz temaslar neticesinde havacılık tazminatına ilişkin bir kanun çalışmasının ekim ayında TBMM gündemine alınarak yasalaştırılacağının garantisi ilgili Bakanlıklar ve makamlarca verilmiştir. Bu olumlu bir gelişme olmakla birlikte, sorunun asli çözümü olan kurumsal yapılanma hususunda somut bir adım atılması büyük ehemmiyet taşımaktadır.

Önümüzdeki süreçte, Türkiye hariç EUROCONTROL üyesi 40 ülkenin tamamında olduğu üzere stratejik nitelikli seyrüsefer hizmetleriyle, ticari nitelikli havalimanı işletmeciliği hizmetlerinin birbirinden ayrıştırılması noktasında Sayıştay Başkanlığı tarafından da önerilen çözümün hayata geçirilmesi adına çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Nitekim, ancak bu şekilde ülkemizin her yıl yüzlerce milyon Euro'ya varan kaybının önüne geçmek mümkün olacaktır. Bizim asli gayemiz de bu meblağı ülkemize kazandıracak kalıcı çözümün sağlanmasıdır.

Gelinen noktada, gerek sesimizin en üst karar mercii olan Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından duyulması, gerekse özlük haklarımıza ilişkin taleplerimizin karşılanacağı yönünde en üst düzeyde alınan karar göz önünde bulundurularak, TBMM'nin de çalışmalarına ara vermiş olması nedeniyle inisiyatif almadan çalışma faaliyetimizin bugün itibarıyla sonlandırılmasına karar verilmiştir.

Başta konunun çözümü için gerekli talimatı veren Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, bugüne dek faaliyetimizi başarıyla sürdürüp, sesimizin duyulması adına büyük emek veren kıymetli hava trafik kontrolörlerimize ve tüm üyelerimize şükranlarımızı sunuyoruz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Hava Trafik Kontrolörleri İAÇ Eylemini Sonlandırdı - Son Dakika

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