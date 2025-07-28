Havalı Tabancadan Yaralanan Çocuk Hastaneye Sevk Edildi

Çorum'un Dodurga ilçesinde havalı tabancadan çıkan saçma ile yaralanan çocuk, tedavi altına alındı.
Yeniköy köyünde çocukların oynadığı havalı tabancanın ateş alması sonucu 6 yaşındaki M.K.G. boynuna isabet eden saçmayla yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Dodurga Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, buradaki müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
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