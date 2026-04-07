2026 Mart Ayında Havayolu Trafiği Rekor Kırdı: 16,4 Milyon Yolcu Seyahat Etti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünün 2026 yılı Mart ayına ait havayolu verilerini değerlendirdi. Mart ayında toplam uçak trafiği, iç hatlarda 78 bin 867 ve dış hatlarda 57 bin 849 olmak üzere 166 bin 242'ye ulaştı. 2025 yılının aynı ayına göre iç hat uçak trafiğinde yüzde 6,6, dış hat uçak trafiğinde ise yüzde 2,5 artış meydana geldi.

Mart ayında iç hat yolcu trafiği 8 milyon 10 bin 64, dış hat yolcu trafiği ise 8 milyon 408 bin 509 olarak gerçekleşti. Direkt transit yolcular ile birlikte toplam 16 milyon 428 bin 625 yolcu seyahat etti. Bu sayı, mega kent İstanbul'un nüfusunu aştı. Geçen yılın aynı ayına göre toplam yolcu trafiğinde yüzde 11,3 artış oldu. Ayrıca, Mart ayında taşınan yük miktarı toplamda 383 bin 426 tona ulaştı.

Ocak-Mart döneminde ise toplam uçak trafiği 504 bin 417'ye, yolcu trafiği ise 49 milyon 306 bin 377'ye ulaştı. 2025 yılının aynı dönemi ile kıyaslandığında toplam yolcu trafiğinde yüzde 8,9 artış gerçekleşti. Bu dönemde yük trafiği de toplamda bir milyon 146 bin 899 tona ulaştı.

İstanbul Havalimanı'nda Mart ayında toplam 42 bin 910 uçak trafiği gerçekleşirken, 6 milyon 333 bin 485 yolcuya hizmet verildi. Ocak-Mart döneminde ise bu havalimanında toplam 127 bin 461 uçak trafiği ve 19 milyon 105 bin 266 yolcu trafiği kaydedildi. İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ise üç aylık süreçte toplam 66 bin 143 uçak trafiği ve 11 milyon 577 bin 775 yolcu trafiğine hizmet verildi.

Turizm merkezlerindeki havalimanlarında üç ayda toplam 6 milyon 500 bin 938 yolcu ağırlandı. İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda 2 milyon 643 bin 768, Antalya Havalimanı'nda 3 milyon 138 bin 499, Muğla Dalaman Havalimanı'nda 287 bin 150, Muğla Milas-Bodrum Havalimanı'nda 329 bin 672 ve Gazipaşa Alanya Havalimanı'nda 101 bin 849 yolcuya hizmet verildi.